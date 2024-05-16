¡ÚÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡ÖDIDION¡×¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥ê¥Ã¥×&¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç²Æ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤â¤Ã
µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²Æ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
³Æ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¡È¥µ¥Þ¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖDIDION¡Ê¥Ç¥£¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë½Õ²Æ¤Î¿·¿§¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ÖDIDION¡×¤Î2024½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥«¥é¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIDION¡×¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤ÎInstagram¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê¡ÖDIDION¡×¤Î2024Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿·¿§2¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£½Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²Æ¥á¥¤¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Û¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡©¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡©
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¿·¿§¤ò¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¿·¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿°¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1760±ß¡Ë¡£Ã±ÉÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë»Å¹þ¤á¤Ð¿°¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1¿§ÌÜ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤À¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ø04 Miss Misery¡Ù¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥«¥é¡¼¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼¡Ø02 Determine¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤½¤¦¡£´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡Ø04 Miss Misery¡Ù¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬µ¤Ê¬¤Ê¤é¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤¬ºî¤ì¤ë2¿§
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1540±ß¡Ë¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥·¥ë¥¡¼¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¯¤¤ì¤¤¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤ÎÆÃÄ§¡£ÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÇ»Ã¸¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥é¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿·¿§¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ø04 Love Someone¡Ù¡£
ºÙ¤«¤Ê¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Çßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Ã±¿§¤Ç¤â¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¡ª
²«¤ß¤Î¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥à¥°¥ê¡¼¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ø05 Optimistic Voices¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë1¿§¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¤Ã¤È°ì¿·¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
X¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤Í¡ª
¸½ºß¡¢isuta¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDIDION¡×¤Î¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤¬5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Î2¼ïÎà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ø04 Miss Misery¡Ù¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤Î¡Ø04 Love Someone¡Ù
¢¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤Î¡Ø05 Optimistic Voices¡Ù
¡Ø04 Miss Misery¡Ù¡õ¡Ø04 Love Someone¡Ù
¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¡õ¡Ø05 Optimistic Voices¡Ù
±þÊç¤Ï¡¢isuta¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¡ª
¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±Éõ¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
isuta¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾¦ÉÊ¡§DIDION¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×³Æ1¿§
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§5Ì¾
±þÊç´ü´Ö¡§5·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
±þÊçÊýË¡¡§isuta¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ISUTA_JP¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¢¨ÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£DM¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://didion-beauty.com/
¸ø¼°Instagram¡§@didion_beauty
³Æ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¡È¥µ¥Þ¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖDIDION¡Ê¥Ç¥£¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë½Õ²Æ¤Î¿·¿§¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ÖDIDION¡×¤Î2024½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥«¥é¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIDION¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖDIDION¡×¤Î2024Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿·¿§2¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£½Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²Æ¥á¥¤¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Û¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡©¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡©
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¿·¿§¤ò¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¿·¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿°¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1760±ß¡Ë¡£Ã±ÉÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë»Å¹þ¤á¤Ð¿°¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1¿§ÌÜ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤À¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ø04 Miss Misery¡Ù¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥«¥é¡¼¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼¡Ø02 Determine¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤½¤¦¡£´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡Ø04 Miss Misery¡Ù¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬µ¤Ê¬¤Ê¤é¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤¬ºî¤ì¤ë2¿§
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1540±ß¡Ë¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥·¥ë¥¡¼¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¯¤¤ì¤¤¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤ÎÆÃÄ§¡£ÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÇ»Ã¸¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥é¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿·¿§¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ø04 Love Someone¡Ù¡£
ºÙ¤«¤Ê¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Çßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Ã±¿§¤Ç¤â¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¡ª
²«¤ß¤Î¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥à¥°¥ê¡¼¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ø05 Optimistic Voices¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë1¿§¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¤Ã¤È°ì¿·¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
X¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤Í¡ª
¸½ºß¡¢isuta¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDIDION¡×¤Î¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤¬5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Î2¼ïÎà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ø04 Miss Misery¡Ù¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤Î¡Ø04 Love Someone¡Ù
¢¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤Î¡Ø05 Optimistic Voices¡Ù
¡Ø04 Miss Misery¡Ù¡õ¡Ø04 Love Someone¡Ù
¡Ø05 Day Dreaming¡Ù¡õ¡Ø05 Optimistic Voices¡Ù
±þÊç¤Ï¡¢isuta¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¡ª
¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±Éõ¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¿
¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Ë¿Íµ¤¤Î¡ÖDIDION¡×
ºÇ¿·¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯&¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¤¬Åö¤¿¤ë✨
¡À
DIDION¤Î¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×¤Î¿·¿§¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
isuta¤Î¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼&¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç´°Î»ÄùÀÚ¤Ï5·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ä pic.twitter.com/xg78y3fk6V
- isuta (@ISUTA_JP) May 16, 2024
isuta¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾¦ÉÊ¡§DIDION¡Ö¥×¥é¥ó¥Ô¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×³Æ1¿§
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§5Ì¾
±þÊç´ü´Ö¡§5·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
±þÊçÊýË¡¡§isuta¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ISUTA_JP¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¢¨ÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£DM¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://didion-beauty.com/
¸ø¼°Instagram¡§@didion_beauty