Fossbytesはこのほど、「How To Skip Google’s AI Answers With The Web Filter Option? - Fossbytes」において、Googleが新たな検索フィルターをリリースしたと伝えた。「Web」と呼ばれるこの検索フィルターはGoogleのAI検索回答を無効にする機能とされ、使用することでAIの要素がすべて取り除かれたクリーンな検索結果を得ることができると報じている。

Googleには画像、ニュース、動画、書籍などの特定のコンテンツを検索できるフィルターが追加されている。この検索フィルターに新たに「Web」が加わったことがわかった。「Web」は他の検索フィルターと同様にページの上部に配置され、簡単にアクセスできるようになっている。このフィルター機能を利用し、通常のWebサイトの結果のみを得る手順は次のとおり。Googleで目的のクエリを検索するその後の結果で、フィルターセクションの「More」をクリックする「Web」を選択するGoogleはこの新たなフィルター機能の提供に関して、インターネットアクセスが制限されている端末ではAIを活用した検索結果が得られない可能性があるためと説明している。しかしながら、Fossbytesはメディアおよびユーザーの両方から激しい反発を受けたため、導入したのが本当の理由ではないかとの見方を示している。「Web」検索フィルターはすでにヨーロッパでモバイルとデスクトップの両方で展開されており、近日中に世界的な展開が予定されている。さらにモバイルユーザーの場合は「More」セクションに移動しなくてもフィルターを見つけられるようになっていると紹介されている。