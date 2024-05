◆HOSHI、オープニングレセプションイベントに登場

【モデルプレス=2024/05/16】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のHOSHI(ホシ)が16日、「DIESEL SHIBUYA」のオープニングレセプションに来場。モデルプレスのインタビューに応じ、ファッションポイントや夢を叶える秘訣を語った。ブランド店舗のリニューアルオープンに先駆けて開催されたオープニングレセプションイベント。店舗の外に集まったCARAT(※ファンの名称)からの大きな歓声の中フォトコールに登場したHOSHIは、CARATに向けて手を振ったり、虎のポーズ“ホランへ”を見せたりと、サービス精神たっぷり。

◆HOSHI、DIESELリニューアルに感激

◆HOSHI、スタジアムステージは「夢のような瞬間」

◆HOSHIの夢を叶える秘訣

◆「DIESEL SHIBUYA」リューアルオープン

インタビュー終わりにも、記者が「ありがとうございます!」と伝えると、HOSHIからも「こちらこそもっとありがとうございます!」と返すなど、人柄が表れた時間となっていた。― リニューアルオープンする「DIESEL SHIBUYA」に来場してみての感想はいかがですか?HOSHI:普段ツアーで来日するたびにこの渋谷のDIESELショップによく来ていたし、ショッピングをしていたのですが、今回リニューアルしたショップに来て、見て回って、本当にいろいろと欲しくなっちゃいました!― 今日のファッションのポイントを教えてください。HOSHI:今日のファッションポイントですね!僕はクールトーンが自分には似合っていて、こういったデニムをよく着こなせていると思うので、今回はデニムのセットアップを準備してみました。デニムにもそれぞれいろいろなカラーがあるので、様々なカラーの組み合わせを楽しめるようなコーディネートとなっています。― お似合いです!HOSHI:ありがとうございます!― 5月18日より日本でのスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」がスタートしますが、ツアーへの意気込みやCARATへのメッセージをお願いします。HOSHI:スタジアムのステージに立てるとは本当に思ってもみなかったです。まさに夢のようなステージ、夢のような瞬間。こんな瞬間を作ってくださった皆様に本当に心から感謝しています。最高のステージをお届けしたいと思いますので、皆様楽しみにしていてくださいね。― 夢を追うモデルプレスの読者に向けて、HOSHIさんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。HOSHI:特別な秘訣というのは特にないです。ただ自分は、自分がやりたいこと、やらなきゃいけないことをひたむきに続けてきた結果だと思っています。辛いことがあっても諦めずに、ゆっくりでも1歩1歩前に進むことがすごく大事です。きっと、人それぞれの秘訣はあると思うのですが、夢を見続けて、追い続けて、努力しながら1歩1歩前に進むことが大事だと思います。― 素敵なお話ありがとうございます!HOSHI:こちらこそもっとありがとうございます!2010年に大型コンセプトストアとしてオープンした「DIESEL SHIBUYA」は、クリエイティブ・ディレクターのグレン・マティンスによる最新の内装デザインを取り入れ2024年5月18日にリニューアルオープンする。「DIESEL」コレクションの取り扱いはもちろん、新たにイタリア・ヴェネト州の本格的な郷土料理を提供するイタリアンレストラン「Cucina Diesel Farm(クッチーナ ディーゼル ファーム」をオープン。「DIESEL ART GALLERY(ディーゼル アート ギャラリー)」ではアーティスト水戸部七絵(ミトべ・ナナエ)による個展「People Have The Power」を開催する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】