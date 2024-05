韓国コスメブランド「TAMBURINS」カーディフューザーを発売！日本でポップアップストアも開催

型にはまらない美しさを探求するフレグランスブランド「TAMBURINS(タンバリンズ)」が、カーディフューザー(車用芳香剤)を発表した。カーディフューザーは、車を単なる移動手段を超え、より自由で率直な自分の姿を発見できる特別な空間として捉える。車内で経験する様々な瞬間をより生き生きとさせる4つの香りをそれぞれ異なるカラーで展開する。柔らかな革で包まれた流麗な小石のような形と、笑みを浮かべたときにできる丸いえくぼを連想させる感覚的なパッケージデザインとなっている。

パフューム、シャワリーボディ、パフュームドハンド&ボディなど、タンバリンズの様々な製品カテゴリーで愛されている「BIGALICO」と「CHAMO」の2つの香りに加えて、新たな香りも登場する。清らかでみずみずしいリリーがクリーミーなココナッツとやわらかいハーモニーを奏でる「LILY COCO」は、青々とした森林の静けさの中で清らかに咲き誇るみずみずしさを感じさせる。そして、青色がまだ消えていない早朝に霧に包まれたサイプレスの森の中を一歩一歩踏み出すような心地よい感覚を与える「ブルーフォレスト(BLUE FOREST)」まで、全4種の香りを楽しむことができる。カーディフューザーは「カーディフューザー(8g)」と「カーディフューザーミニ(4〜5g)」の2つのタイプで発売される。「カーディフューザー(8g)」は、カートリッジ交換可能となり、リフィルカートリッジも販売される。「カーディフューザーミニ(4〜5g)」は一体型で製作され、リーズナブルな価格で香りを体験することができる。また、「TAMBURINS」はカーディフューザーの発売を記念して、韓国(ソウル)、中国(上海)、日本(東京青山フラッグシップストア)にてポップアップを開催する。ソウル・聖水洞(ソンスドン)では、5月24日から6月9日まで「タンバリンズカーディフューザーポップアップストア」を先行公開する予定だ。ほのかな色合いのカーディフューザーからインスピレーションを得てデザインされた今回の展示空間の強烈なパターンは、同社が想像する美学が込められた自動車を一つのアートウォールとして表現している。また、ハンドメイドで一つ一つ製作されたアートウォールだけでなく、どこにもない自動車のシートデザインとハンドルの感覚的なデザインは、同社ならではの新しい美学体験を届ける。新しく発売されたカーディフューザー製品だけでなく、ポップアップ限定カラーで製作された「カーディフューザーミニ(4〜5g)6種」も販売し、ポップアップ限定アイテム「カーディフューザーショッピングバッグ」も登場する。また、ポップアップストアで「カーディフューザー(8g)」を購入すると、リフィルカートリッジが追加でプレゼントされる予定だ。ソウルの「タンバリンズカーディフューザーポップアップストア」は予約制となっているが、ウォークインも可能だ。事前予約は5月20日より「TAMBURINS」の韓国公式オンラインストアのみで行われ、事前予約後、ポップアップへ来場した人限定で「車の形のフレグランスタグBIGALICO」がプレゼントされる。また、自身の好みを詰め込んだ「カスタムグッズ」の購入も予約者限定で行われる。「タンバリンズカーディフューザー」は、韓国にて5月24日より発売され、日本では6月末に発売予定だ。発売とポップアップ開催日時などは、後日発表される予定だ。

■商品概要

カーディフューザー ラインナップ

・カーディフューザー(8g)

・カーディフューザー(8g)リフィルカートリッジ

・カーディフューザーミニ(4〜5g)BIGALICO、CHAMO:5g;LILY COCO、BLUE FOREST:4g

※カーディフューザー(8g)購入時、2種類のクリップ(クリップ3cm、ロングクリップ4.5cm)が付属予定

※価格は6月中に公開予定



タンバリンズ カーディフューザー ポップアップストア

◯韓国・ソウル

期間:5月24日〜6月9日

住所:ソウル市城東区アチャサンロ1ギル 25



◯中国・上海

期間:5月31日〜6月16日

住所:Building D, Art Center, No. 2555 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai, China



◯日本・東京 TAMBURINS TOKYO AOYAMA FLAGSHIP STORE

期間:6月末予定

住所:東京都港区南青山5丁目3-2 The Jewels of Aoyama