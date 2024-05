「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」

2024年3月にJapan 1st Single「ゆらゆら -運命の花-」で待望の日本デビューを飾った"ZB1(ゼベワン)"ことZEROBASEONE。その直後には日本初ファンコンサート「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」も大成功させるなど、"K-POP第5世代"の筆頭として日本でも抜群の人気を誇っている。

ZEROBASEONEが9人揃って出演したバラエティ「スタジオK 第189回・第190回 アイドル1泊2日」 (C)KBS

その勢いのまま4月にはグループ結成1周年を迎え、5月には早くも3枚目のミニアルバム「You had me at HELLO」でカムバックを果たした彼らだが、結成のきっかけとなったデビュープロジェクト「BOYS PLANET」で最も熱い視線を集めたメンバーといえば、中国出身のZHANG HAO(ジャン・ハオ)だ。高音だけでなくハモリも完璧な"音感"の持ち主としても知られる彼が、韓国で昨年11月に放送された「ライブショー リムジンサービス」に単独出演し、その音楽的素養の高さを見せつけた。

「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」 (C)KBS

韓国KBSバラエティ番組のデジタル専門スタジオ「スタジオK」で配信中の「リムジンサービス」は、シンガーソングライターのイ・ムジンが毎回ゲストを招き、音楽トークやセッション、生歌パフォーマンスを繰り広げることで人気の音楽プログラム。

ムジンと同じ2000年生まれのジャン・ハオだが、音楽番組に単独出演するのは初めてとあって「緊張で韓国語がうまく出てきません」とガチガチ。それでも、冒頭でデビューアルバムに収録されているソロ曲「Always」を伸びやかに歌い、早速、歌唱力の高さを証明してみせる。

「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」 (C)KBS

グループ名について「9人のメンバーが未完成(=ZERO)から始まって1つ(=ONE)になるために走り続ける、というコンセプトです」と説明したハオ。自己紹介代わりに"個人芸"を求められると、「小鼻を高速で動かせます」とアイドルらしからぬ一発芸を披露。止めた方がいいと苦笑するムジンに対し、「大丈夫です。僕ら"未完成"がコンセプトですから」と鮮やかに切り返すなど、トークのキレも抜群だ。

「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」 (C)KBS

その後も自ら選曲したK-POPの名曲を次々とパフォーマンスしたハオは、自身の"初心に戻れる曲"として、予定にはなかった「I LOVE YOU」(原曲:尾崎豊※POSITIONによる韓国語Ver.)を熱唱する場面も。数々のゲストを迎えてきたムジンがストレートな称賛の言葉を送るほど、確かなテクニックで番組を盛り上げていく。

「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」 (C)KBS

「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」 (C)KBS

さらには、受験生時代に習得したという特技のバイオリンの腕前も披露。ムジンのギターとのセッションで「Dynamite」(BTS)を軽快に演奏する姿からは、豊かな音楽的素養が存分に感じられる。ラストはJIN(BTS)のソロ曲「Epiphany」をムジンとデュエットし、新人離れしたハオの多才ぶりが発揮された貴重なソロパフォーマンス集は幕を閉じた。

「スタジオK 第189回 リムジンサービス第79回(ZHANG HAO出演回)」 (C)KBS

「スタジオK 第189回・第190回 アイドル1泊2日(ZEROBASEONE出演回)」 (C)KBS

一方、アイドルが1泊2日の小旅行形式でミッションに挑む「スタジオK」の看板コンテンツ、"ドル泊2日"こと「アイドル1泊2日」(韓国放送日:2023年11月20日)には、ZEROBASEONEの9人が揃って出演。韓国きっての米どころで陶芸の街としても有名な京畿道・利川(イチョン)を舞台に、美味しいお米と豪勢な料理の"王様定食"を懸けた熱いチームバトルを繰り広げた。

「スタジオK 第189回・第190回 アイドル1泊2日(ZEROBASEONE出演回)」 (C)KBS

ジャン・ハオをリーダーとした"ハオチーム"と、最年長メンバーである"長男"KIM JI WOONG(キム・ジウン)がリーダーを務める"ジウンチーム"の2手に分かれた9人は、それぞれチーム別に即興で"応援歌"を作って歌い踊ったりと、序盤からハイテンション。チームのメンバーが同じものを連想できるか競い合う"テレパシーゲーム"では、全員一致を連発するなど、さすがのチームワークでミッションをクリアしていく。

「スタジオK 第189回・第190回 アイドル1泊2日(ZEROBASEONE出演回)」 (C)KBS

才能豊かなジャン・ハオの歌唱力はもとより、9人全員が揃った時の微笑ましい"わちゃわちゃ感"と抜群の"ケミ"が滲み出た「スタジオK」のZEROBASEONE出演回。どちらもK-POP第5世代の代表格と呼ばれる彼らの魅力が詰まった貴重なコンテンツといえそうだ。

「スタジオK 第189回・第190回 アイドル1泊2日(ZEROBASEONE出演回)」 (C)KBS

「スタジオK 第189回・第190回 アイドル1泊2日(ZEROBASEONE出演回)」 (C)KBS

文=酒寄美智子

