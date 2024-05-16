【emmi】稲垣貴子さんを起用したサマーコレクションをウェブにて公開♡

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デイリーウエアおよびヨガウエアを手掛けるレディースブランド｢emmi(エミ)」は、モデル『稲垣貴子』さんを起用したウェブ企画を2024年5月16日(木)12:00より公式オンラインストア、および、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて開始いたします。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。

【emmi】サマーコレクション

･浮遊感が漂う軽やかなシースルー
･スポーティなディテール
･無駄をなくしたミニマルなフォルム
･ヘルシーな肌見せ
･クリアなカラーバリエーション

今シーズンで注目のスポーティなデザインにこれらのキーワードをちりばめ、emmiならではの機能素材を採用。

夏のさまざまなシーンにおすすめの洗練されたアーバンウエアが完成しました。

【クロックス™】ボーイズグループ｢TREASURE｣を起用したキャンペーンを実施♡

稲垣貴子さんが着こなすサマーコレクション

Dress/価格:27,500円(税込)
Leggings/価格:9,680円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)
Bangle/価格:6,380円(税込)
Socks/価格:1,980円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)(ASICS for emmi)

T-shirt/価格:6,380円(税込)
Skirt/価格:20,900円(税込)
Pants/価格:18,700円(税込)
Necklace/価格:4,620円(税込)
Shoes/価格:14,300円(税込)

Dress/価格:26,400円(税込)
Bangle/価格:6,380円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)
Shoes/価格:15,950円(税込)

Bustier/価格:8,580円(税込)
Bra top/価格:9,900円(税込)
Skirt/価格:20,900円(税込)
Leggings/価格:11,990円(税込)
Necklace/価格:4,620円(税込)
Shoes/価格:17,050円(税込)(NIKE)

Jacket/価格:19,800円(税込)
Shirt/価格:16,500円(税込)
Bra top/価格:9,900円(税込)
Pants/価格:18,700円(税込)
Necklace (long)/価格:4,620円(税込)
Necklace (short)/価格:4,950円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)

Tops/価格:16,500円(税込)
Bare top/価格:6,600円(税込)
Earrings/価格:4,950円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)

Tops/価格:8,580円(税込)
Tops/価格:8,580円(税込)
Skirt/価格:16,500円(税込)
Sunglasses/価格:4,180円(税込)
Shoes/価格:15,400円(税込)(Reebok for emmi)

Tops/価格:18,700円(税込)
Bra top/価格:9,900円(税込)
Pants/価格:18,700円(税込)
Cap/価格:4,290円(税込)(KEEN)
Nacklace/価格:4,620円(税込)

Coat/価格:39,600円(税込)
T-shirt/価格:8,580円(税込)
Pants/価格:16,500円(税込)
Sunglasses/価格:4,180円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)

Cardigan/価格:13,750円(税込)
Bare top/価格:6,600円(税込)
Skirt/価格:18,700円(税込)
Leggings/価格:11,990円(税込)
Necklace/価格:5,280円(税込)
Shoes/価格:20,130円(税込)(NIKE)

上品さとスポーティさのコーディネート

今回は｢emmi｣から展開される『サマーコレクション』を紹介しました。

スポーティなコーディネートやヘルシーな肌見せがかわいいコーディネートなど、夏にぴったりなスタイルが楽しめるサマーコレクション。

夏のおでかけにおすすめなコーディネートが公開されているので、ぜひおでかけの参考にしてみてください♪