【emmi】稲垣貴子さんを起用したサマーコレクションをウェブにて公開♡
デイリーウエアおよびヨガウエアを手掛けるレディースブランド｢emmi(エミ)」は、モデル『稲垣貴子』さんを起用したウェブ企画を2024年5月16日(木)12:00より公式オンラインストア、および、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて開始いたします。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。
【emmi】サマーコレクション
･浮遊感が漂う軽やかなシースルー
･スポーティなディテール
･無駄をなくしたミニマルなフォルム
･ヘルシーな肌見せ
･クリアなカラーバリエーション
今シーズンで注目のスポーティなデザインにこれらのキーワードをちりばめ、emmiならではの機能素材を採用。
夏のさまざまなシーンにおすすめの洗練されたアーバンウエアが完成しました。
【クロックス™】ボーイズグループ｢TREASURE｣を起用したキャンペーンを実施♡
稲垣貴子さんが着こなすサマーコレクション
Dress/価格:27,500円(税込)
Leggings/価格:9,680円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)
Bangle/価格:6,380円(税込)
Socks/価格:1,980円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)(ASICS for emmi)
T-shirt/価格:6,380円(税込)
Skirt/価格:20,900円(税込)
Pants/価格:18,700円(税込)
Necklace/価格:4,620円(税込)
Shoes/価格:14,300円(税込)
Dress/価格:26,400円(税込)
Bangle/価格:6,380円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)
Shoes/価格:15,950円(税込)
Bustier/価格:8,580円(税込)
Bra top/価格:9,900円(税込)
Skirt/価格:20,900円(税込)
Leggings/価格:11,990円(税込)
Necklace/価格:4,620円(税込)
Shoes/価格:17,050円(税込)(NIKE)
Jacket/価格:19,800円(税込)
Shirt/価格:16,500円(税込)
Bra top/価格:9,900円(税込)
Pants/価格:18,700円(税込)
Necklace (long)/価格:4,620円(税込)
Necklace (short)/価格:4,950円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)
Tops/価格:16,500円(税込)
Bare top/価格:6,600円(税込)
Earrings/価格:4,950円(税込)
Rings/価格:4,730円(税込)
Tops/価格:8,580円(税込)
Tops/価格:8,580円(税込)
Skirt/価格:16,500円(税込)
Sunglasses/価格:4,180円(税込)
Shoes/価格:15,400円(税込)(Reebok for emmi)
Tops/価格:18,700円(税込)
Bra top/価格:9,900円(税込)
Pants/価格:18,700円(税込)
Cap/価格:4,290円(税込)(KEEN)
Nacklace/価格:4,620円(税込)
Coat/価格:39,600円(税込)
T-shirt/価格:8,580円(税込)
Pants/価格:16,500円(税込)
Sunglasses/価格:4,180円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)
Cardigan/価格:13,750円(税込)
Bare top/価格:6,600円(税込)
Skirt/価格:18,700円(税込)
Leggings/価格:11,990円(税込)
Necklace/価格:5,280円(税込)
Shoes/価格:20,130円(税込)(NIKE)
上品さとスポーティさのコーディネート
今回は｢emmi｣から展開される『サマーコレクション』を紹介しました。
スポーティなコーディネートやヘルシーな肌見せがかわいいコーディネートなど、夏にぴったりなスタイルが楽しめるサマーコレクション。
夏のおでかけにおすすめなコーディネートが公開されているので、ぜひおでかけの参考にしてみてください♪