筋トレ中でもラーメンが食べたい！ 高タンパク低カロリー、なのに濃厚な旨みのラーメンが誕生

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年5月のNEW麺「スターマッスル」

遠くからでも目に入る看板

店に向かって歩いていると、最初に目に入るのが「キン肉ラーメン」の看板です。

目立つ外観

そして、入口の横には「肉 多め 炭水化物 少なめ」のマッチョな男性のシルエット入りの看板が。こちらは「六厘舎」「舎鈴」の新ブランドラーメン店で、ラーメンは太るというイメージを払拭させたいということがコンセプトのラーメン店です。

カラフルな券売機 写真:お店から

ポップなカラーの券売機のラーメンは「醤油マッスルラーメン」「塩マッスルラーメン」「マッスルサラダ麺」の3種類。そして、なんといっても特徴的なのはチャーチューが「チキン」と「ポーク」から選べることです。

画期的なポップ

店舗の外壁には「ラーメンが太るなんてもう言わせない!!」のコピーの下に、スープ完飲、半分残しの時のチキン、ポーク、醤油、塩、サラダのそれぞれのカロリーやタンパク質量、脂質などが記載されているのは画期的です。「塩マッスルラーメン」のチキンのスープ半分残しだと、600kcalとカロリー数も低く、タンパク質も34.5g取れます。

醤油マッスルラーメン(チキン)880円

醤油マッスルラーメンを、チキンでオーダー。スープはあっさりというより、むしろこってりさも感じて、麺は家系ラーメンのような太麺。

太麺がスープに絡む

この手の太りたくない人が選ぶラーメンは、カロリーが低くても味が……ということが多いですが、とてもおいしかったです。「筋肉をつけるためにラーメン食べてきた!」という時代の始まりかもしれませんね。

<店舗情報>◆スターマッスル住所 : 東京都千代田区内神田2-2-5TEL : 03-6260-8563

※価格は税込。



写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

