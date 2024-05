ピッツァ好きの間で早くも話題になっている世界最高峰のピッツァ（東京・赤坂見附）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は赤坂見附駅近くにオープンした、世界最高峰のピッツァが堪能できるイタリアン。

PIZZERIA MANCINI TOKYO(東京・赤坂見附)

写真:お店から

2024年3月、赤坂見附駅から徒歩1分ほどの場所に世界最高峰のピッツァの祭典で最優秀賞を受賞したピッツァが楽しめるイタリアン「PIZZERIA MANCINI TOKYO」がオープンしました。「SALVATORE CUOMO(サルヴァトーレ クオモ)」でプリモピッツァイオーロを務める大西 誠氏と、バリスタ世界チャンピオンのポール・バセット氏2人の世界チャンピオンが創り出すここでしか味わえない特別なおいしさを堪能できます。

大西 誠氏 写真;お店から

大西氏は、イタリアのナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典「PIZZA FEST」で、2003年に外国人初の個人最優秀賞受賞を果たすなど、日本におけるピッツァ職人の草分け的存在。2012年より日本ナポリピッツァ職人協会会長も務めています。店名の“MANCINI”はイタリア語で「左利き」という意味。ピッツァ職人は手のひらや指先の感覚を最も大切にすることから、大西氏の利き手である「左手」を店名に付けることにしたそう。

ポール・バセット氏 写真:お店から

ポール・バセット氏は、2003年度「ワールドバリスタチャンピオンシップ(WBC)」において、世界最年少、オーストラリア人としては初の世界チャンピオンに。シドニーを拠点として、コーヒー豆を焙煎する工場では自ら管理し、エスプレッソに関する情熱や知識を発信しています。また、著書の発行やアメリカ「DISCOVERY CHANNEL」等のコーヒーを特集したTV番組のプロデュースやホストを務めるなどその活躍は世界中に広まりつつあり、日本では、世界初のエスプレッソカフェ「Paul Bassett」を開き、「世界一のコーヒー」を提供しながら、後進の指導にもあたっています。

テラス席 写真:お店から

店内は広々としていて、天井が高く開放感があり、木の温もりを感じる居心地の良い空間。観葉植物に囲まれた風が心地よいテラス席もあり、ゆったりとリラックスした時間が過ごせます。店内に客席は48席、テラス席は42席です。

A Set 写真:お店から

平日のランチタイムには、サラダとピッツァ又はパスタがセットになった「A Set」1,500円〜や、前菜盛り合わせとピッツァ又はパスタがセットになった「B Set」1,800円〜があり、ピッツァとパスタは数種類の中から選べます。世界1位のPIZZA「Antichi Sapori 0024」が味わえる「Antichi Sapori 0024 PIZZA Set」2,500円は、前菜盛り合わせとドルチェが付いています。また、2人で楽しめる「Pair Set」4,800円〜もあり、こちらは前菜盛り合わせとピッツァ、パスタにドルチェと、色々味わえます。

ナポリコース 写真:お店から

ディナータイムには、ナポリの前菜盛り合わせ、定番温菜2種、世界一のPIZZA2種、全6皿が楽しめる「イスキアコースIsola di Ischia」5,000円や、活ムール貝の白ワイン蒸し胡椒風味、特選牛の窯焼きと世界一のPIZZAが堪能できる「ナポリコースNapoli Fisso」7,000円などを用意。飲み放題のコースもあるので、飲み会やパーティーなどにも重宝しそうですね。

Pizza Antichi Sapori 0024 写真;お店から

アラカルトでも、燻製モッツァレラチーズ、ルーコラ、プロシュートコット、チェリートマトを使用した2003年度の「PIZZA FEST」で大西氏が1位を獲得した「Pizza Antichi Sapori 0024」2,500円をはじめとした多彩なピッツァはもちろん、「アンティパスト ミスト」2,000円や「活ムール貝の白ワイン蒸し胡椒風味」1,800円など魅力的なメニューが並びます。

黄金のマルゲリータ 写真:お店から

同店では、今では数人しかいないと言われる窯職人による手作りの薪窯を使用。約450℃の高温で一気に焼き上げたピッツァは、薄い生地なのにモチモチの食感! 薪の香りが香ばしい絶妙なおいしさは、職人の経験と技が詰まったこの薪窯でしか味わえません。他では味わえない唯一無二のピッツァを体験しに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

Pizza Antichi Sapori 0024 出典:サンドイッチ伯爵さん

『今回いただいたのは、「Pizza Antichi Sapori 0024(アンティキサポーリ オオニシ)」。

2003年、「PIZZA FEST」で最優秀賞を獲得した大西氏のシグネチャー的1枚だ。

具材は、燻製モッツァレラ・プローシュートコット・ルーコラ・チェリートマト。

まずは生地から。中心部は極薄く、軽やか。一方で、コルニチョーネは歯の上を弾む弾力に富んでおり、噛むほどに丸みのある粉の旨味がじんわりと顔を出してくる。

適度な塩気も粉の甘味をさりげなく引き立てている。

そして具材。

モッツァレラの燻製香が揺らめく中で、プロシュートコットの塩気が食欲をそそり、チェリートマトが熱く弾ける。チーズの甘味とハムの塩味とトマトの酸味の美しい均整が描かれ、ルーコラの野趣が余韻をつくる。

口に含んだ時の香り、咀嚼中の味わい、喉に落ちた後の余韻、シンプルながら非常によく考えられた構成である。

ピッツァメニューは全部で30種類以上と通う楽しみがあり、最寄りの赤坂見附駅から徒歩1分というアクセスの良さも魅力的だ』(サンドイッチ伯爵さん)

活ムール貝の白ワイン蒸し胡椒風味 写真:お店から

『燻製モッツァレラチーズやルーコラ

イタリア産ボンレスハムや

チェリートマトなど具材も盛りだくさんで食べ応えもバツグン◎

目の前てピッツァを窯で焼き上げられていてアツアツできたてピザが堪能できます

パスタや、生ハム、チーズ

釜で焼いた牡蠣、魚介や肉料理など

メニューも豊富でコースでシェアするのもおすすめ

また、バリスタ世界チャンピオンのボール・バセットよるエスプレッソカフェ「Paul Bassett」のエスプレッソコーヒーも堪能できます!!

目の前でラテアートも作ってもらえました

女子会やデートにもおすすめ♡』(かおグルメさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆PIZZERIA MANCINI TOKYO住所 : 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルプラザ 1FTEL : 050-5593-1502

文:佐藤明日香

