チョ・インソン＆イム・ジュファン、日本で撮った笑顔の2ショット！後ろ姿からも伝わるカッコよさ

韓国を代表するイケメン俳優のチョ・インソンが、“親友”イム・ジュファンに感謝を伝えた。14日、チョ・インソンは自身のInstagramを通じて「ありがとう」というコメントと共に、イム・ジュファンとの写真を掲載した。公開された写真の中の彼らは並んで座っており、微笑ましいビジュアルを見せつけた。ピンクの半袖Tシャツを着たチョ・インソンと、黒いジャケットを着たイム・ジュファンは異なる魅力で視線を奪う。

チョ・インソンはクールな微笑みでファンをときめかせ、イム・ジュファンは歯を見せて明るく笑い、可愛らしい魅力をアピールした。双子のようなビジュアルを誇る2人の組み合わせは、人々を微笑ませた。他の写真で2人は、ポケットに手を入れたまま日本の街を歩いており、優れたスタイルが感嘆を誘った。チョ・インソンは10日、来日ファンミーティング「2024 ZO IN SUNG JAPAN FANMEETING“Joyful Day with Zo In Sung”」を開催した。2018年以降、6年ぶりの開催だったため多くの関心を集め、全席完売を記録した。特に、このファンミーティングにはイム・ジュファンがスペシャルゲストとして登場し、注目を集めた。2人は友情トークを披露し、楽しい時間を過ごした。チョ・インソンの今回のコメントは、自分のために日本まで来てくれたイム・ジュファンへの感謝の言葉と思われ、ファンを微笑ませた。