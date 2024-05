ピョン・ヨハン、人気番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の賞金を動物保護団体に全額寄付

俳優のピョン・ヨハンが「ユ・クイズ ON THE BLOCK」で獲得した賞金を全額寄付した。彼は、今月15日に韓国で放送されたtvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」第244回「サンシャイン特集」に出演。“インディーズ映画界の皇太子“時代からtvNドラマ「ミセン-未生-」「ミスター・サンシャイン」の裏話を興味津々に語ったのはもちろん、大変な時期を乗り越えるために自分自身に十分な休息の時間を与えたエピソードを率直に打ち明けた。

放送の終盤、映画用語に関するクイズを当て、賞金100万ウォン(約10万円)の獲得に成功。これをうけ、動物の福祉増進と権利の擁護に役立ちたいという気持ちを込めて、賞金全額を動物保護市民団体の「KARA」に寄付した。ピョン・ヨハンは15日、出演するDisney+のオリジナルシリーズ「サムシクおじさん」と映画「彼女が死んだ」が同日に公開された。彼は「サムシクおじさん」でエリート青年のキム・サン役、「彼女が死んだ」では公認仲介士のク・ジョンテ役を密度の高い演技で描き、好評を博している。