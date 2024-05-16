Perfume、アジアツアーに先駆けて新曲「The Light」配信リリース
Perfumeが6月からのアジアツアー＜Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024＞に先駆けて、5月24日に新曲「The Light」を配信リリースすることが明らかとなった。
◆Perfume 画像
2024年初の新曲「The Light」は物語の始まりを感じさせるイントロと、光の中に吸い込まれていくような疾走感のあるサビが印象的。SF映画のような世界観が繰り広げられるナンバーだ。このリリース発表と同時公開されたジャケット画像も、スペーシーなデザインとなっている。“光”と題された「The Light」は、間もなくスタートするメジャーデビュー20周年へ、Perfumeが今まさに放つ光だとのこと。
アジアツアー＜Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024＞は、香港、上海、台北、バンコクの4都市を巡るもの。香港は2012年の＜Perfume WORLD TOUR 1st＞以来、上海と台北は2019年の＜Perfume WORLD TOUR 4th FUTURE POP＞以来、バンコクは初開催となる。
■新曲「The Light」
Pre-add/Pre-save：https://Perfume.lnk.to/The_Light
▼FM802番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
放送日時：毎週月曜日〜木曜日 21:00〜23:48／「Next To You」は23:00〜
DJ：落合健太郎
https://funky802.com/rockkids/
■＜Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024＞
6月29日(土) 上海・EHNECC Hong Arena
7月06日(土) 台北・Taipei Music Center
7月13日(土) バンコク・UOB LIVE
▼“COD3 OF P3RFUM3” On Tour Asia Warm Up Playlist
https://prfm.lnk.to/WarmUpPlaylist
関連リンク
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