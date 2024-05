Perfumeが6月からのアジアツアー<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>に先駆けて、5月24日に新曲「The Light」を配信リリースすることが明らかとなった。2024年初の新曲「The Light」は物語の始まりを感じさせるイントロと、光の中に吸い込まれていくような疾走感のあるサビが印象的。SF映画のような世界観が繰り広げられるナンバーだ。このリリース発表と同時公開されたジャケット画像も、スペーシーなデザインとなっている。“光”と題された「The Light」は、間もなくスタートするメジャーデビュー20周年へ、Perfumeが今まさに放つ光だとのこと。

■新曲「The Light」

2024年5月24日(金)配信リリース

Pre-add/Pre-save:https://Perfume.lnk.to/The_Light



▼FM802番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』

放送日時:毎週月曜日〜木曜日 21:00〜23:48/「Next To You」は23:00〜

DJ:落合健太郎

https://funky802.com/rockkids/



■<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>

6月08日(土) 香港・Asia World Expo

6月29日(土) 上海・EHNECC Hong Arena

7月06日(土) 台北・Taipei Music Center

7月13日(土) バンコク・UOB LIVE

▼“COD3 OF P3RFUM3” On Tour Asia Warm Up Playlist

https://prfm.lnk.to/WarmUpPlaylist

関連リンク

◆<Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024>特設サイト

◆Perfume オフィシャルサイト

◆Perfume オフィシャルInstagram

◆Perfume オフィシャルX

◆Perfume オフィシャルTikTok

◆Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」

本日5月16日(木)、Perfumeがレギュラーを務めるFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- Next To You』にて新曲「The Light」のフルサイズが初オンエアされる予定だ。アジアツアー<Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024>は、香港、上海、台北、バンコクの4都市を巡るもの。香港は2012年の<Perfume WORLD TOUR 1st>以来、上海と台北は2019年の<Perfume WORLD TOUR 4th FUTURE POP>以来、バンコクは初開催となる。