「蒼穹のファフナー」シリーズ20周年！ アニメ初回放送日の7/4に特別番組配信決定!!
アニメ「蒼穹のファフナー」シリーズ20周年を記念して、2024年7月4日(木)に特別番組が配信されることが決定した。
アニメの初回放送日である7月4日に、蒼穹のファフナーYouTube Official Channelにて配信される。 番組には、石井真さん(真壁一騎役)、喜安浩平さん(皆城総士役)、能戸隆監督、主題歌アーティストのangelaが出演予定だ。20周年プロジェクトの新情報も！
蒼穹のファフナー 20周年大祝福番組 概要
配信日時：2024年7月4日(木)21時開始
出演者（敬称略）：石井真(真壁一騎役)、喜安浩平(皆城総士役)、能戸隆監督、angela
配信アカウント：蒼穹のファフナーYouTube Official Channel
※URLは後日発表
※内容は予告なく変更となる場合あり
さらに、本日5月16日(木)より、20周年お祝いコメントの募集も開始！
7月4日(木)「蒼穹のファフナー 20周年大祝福番組」配信に先立ち、20周年のお祝いコメントも募集している。応募者の内、選ばれたコメントは上記番組内にて読み上げてもらえる。
■「蒼穹のファフナー 20周年お祝いコメント」
応募先 ：https://krs.bz/kingrecords/m/t8a54r7
応募期間：2024年5月16日(木)12:00〜2024年5月30日(木)23:59
※お祝いコメントに文字数制限はなし
※ひとり様何度でも応募可能
※その他注意事項等は、応募フォーム内にて要確認
蒼穹のファフナー 20周年特設サイト： http://fafner.jp/20th/
蒼穹のファフナー シリーズ配信サイト一覧：http://fafner.jp/streaming/
蒼穹のファフナー シリーズ公式X：@fafnerproject
蒼穹のファフナー YouTube Official Channel：https://www.youtube.com/@fafner_officialchannel
© XEBEC/FAFNER 20TH PROJECT
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