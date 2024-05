Disney+において、19のIMAX Enhancedコンテンツが立体音響フォーマットのDTS:Xによるサウンドで楽しめるようになった。

新たに、クイーンが1981年にカナダ・モントリオールで行なった「QUEEN ROCK MONTREAL」の配信がスタートしたが、これはDTS:Xによる初のコンサート配信作品となる。

さらに、マーベル作品の18タイトルでもIMAX Enhanced版としてDTS:X配信が始まり、計19作品となっている。

対象のマーベル作品(原題)

Ant-Man and the Wasp Ant-Man and the Wasp: Quantumania Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Black Panther Black Panther: Wakanda Forever Black Widow Captain America: Civil War Captain Marvel Doctor Strange Doctor Strange in the Multiverse of Madness Eternals Guardians of the Galaxy (Vol. 2) Guardians of the Galaxy (Vol. 3) The Marvels Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Thor: Ragnarok Thor: Love & Thunder