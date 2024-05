Perfumeが6月から開催のアジアツアー『Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024』に先駆けて、新曲「The Light」を5月24日に配信リリースした。

2024年初となる新曲「The Light」は、物語が始まりそうなイントロと疾走感のあるサビで、SF映画のような世界観が繰り広げられる楽曲。配信リリースの発表と共に公開されたジャケットアートワークも、楽曲のサウンドを象徴するようなスペーシーなクリエイティブデザイン取り入れられている。

そして、6月より開催のアジアツアー『Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024』では、香港、上海、台北、バンコクの4都市を巡り、香港は2012年『Perfume WORLD TOUR 1st』以来、上海・台北は2019年の『Perfume WORLD TOUR 4th FUTURE POP』以来、そしてバンコクでは初の開催となる。

また本日5月16日、自身がレギュラーを務めるFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- Next To You』にて楽曲フルサイズが初オンエアされる。

(文=リアルサウンド編集部)