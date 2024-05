Perfume、新曲「The Light」配信リリース決定＆ジャケット公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■Perfume、アジアツアーに向けて新曲を配信リリース!

Perfumeが、6月から開催するアジアツアー『Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024』に先駆けて、新曲「The Light」を5月24日に配信リリースすることが決定した。

2024年初となる新曲「The Light」は、何か物語が始まりそうなイントロと、光の中に吸い込まれていくような疾走感のあるサビで、SF映画のような世界観が繰り広げられる楽曲。そして配信リリースの発表とともに公開されたジャケットアートワークも、楽曲のサウンドを象徴するようなスペーシーなクリエイティブデザインとなっている。

そして、6月より開催のアジアツアー『Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024』では、香港、上海、台北、バンコクの4都市を巡り、香港は2012年の『Perfume WORLD TOUR 1st』以来、上海・台北は2019年の『Perfume WORLD TOUR 4th FUTURE POP』以来、そしてバンコクでは初の開催となる。

このアジアツアー開催に先駆けて配信リリースされる光と題された新曲「The Light」は、2024年、間もなくスタートするメジャーデビュー20周年へ、これまでデビューから常に輝き続けてきたPerfumeが今まさに放つ光だ。

新曲「The Light」は、5月16日に自身がレギュラーを務めるFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- Next To You』にて楽曲フルサイズが初オンエアされる。

メイン写真:「The Light」ジャケット

リリース情報

2024.05.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Light」」

番組情報

FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』

05/16(木)21:00~23:48

※新曲「The Light」が初オンエアされる「Next To You」は23:00~

『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』番組サイト

https://funky802.com/rockkids/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp