ファミリーレストラン「デニーズ」から、2024年5月21日(火)より「抹茶あずきとクランブルのデザート〜自家製オレンジソース添え」が登場。

パリを拠点に活躍し、世界で最も注目されているパティシエの一人、青木定治氏の監修による、新緑を感じる時期にぴったりの抹茶を使用したデザートです☆

デニーズ「抹茶あずきとクランブルのデザート〜自家製オレンジソース添え」

価格:1,694円(税込)

販売期間:2024年5月21日(火)〜7月上旬予定

※数量限定。販売予定量に達した場合、期間中であっても終了となります

デニーズは、創業50周年を記念して、「アロマフレスカ銀座」原田慎次シェフや「Regalo」小倉知巳シェフ、「ルカンケ」古屋壮一シェフの監修メニューシリーズを展開してきました。

そして今回、同シリーズで初となるパティシエ監修のデザートメニューを発売。

パリを拠点に活躍し、今世界で最も注目されているパティシエの一人、青木定治氏の監修による抹茶を使用したデザートです。

「抹茶あずきとクランブルのデザート〜自家製オレンジソース添え」は、ヘーゼルナッツのクランブルにあずき、ホワイトチョコレートを加えた抹茶クリーム、さらにバニラアイスを重ねたデザートです。

ホワイトチョコレートの風味をしのばせた抹茶クリームとあずきが醸す奥ゆかしい味わいに、ヘーゼルナッツクランブルのザクザク食感が合わさり、絶妙なアンサンブルを奏でます。

青木定治氏の監修により、少し苦みのある「コンフィチュール オランジュ」を使用した自家製ソースを添えて、抹茶の風味を引き立てています。

デニーズのデザートでありながら、青木定治シェフの世界観を融合させた渾身の一品です。

プロフィール:青木定治(アオキサダハル)氏

1968年名古屋生まれ。

青山「シャンドン」を経て、89年単身パリへ。

数々の名店でキャリアを重ね、95年シャルルブルースト杯味覚部門で優勝。

2001年パリ6区に「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」を開店。

07年、世界最高の菓子職人の組織「ルレ・デセール」のメンバーとなり、11年にはフランス最優秀パティシエに選出される。

サロンデュショコラ内の品評会においても5年連続で最高位を獲得するなど、数多の受賞歴を誇る、世界で最も注目される日本人パティシエの一人。

ホワイトチョコレートを加えた抹茶クリームにバニラアイスを重ねた、青木定治氏監修のデザート。

デニーズの「抹茶あずきとクランブルのデザート〜自家製オレンジソース添え」は、2024年5月21日(火)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 青木定治氏監修の和スイーツ!デニーズ「抹茶あずきとクランブルのデザート〜自家製オレンジソース添え」 appeared first on Dtimes.