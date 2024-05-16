人気漫画「聖闘士星矢」の連載が１６日発売の「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）で再開された。同号では表紙、巻頭カラーに登場した。



【写真】紙面で展開された「聖闘士星矢」連載再開企画に胸アツです

「車田正美熱血画道５０周年&聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話連載再開記念表紙＆巻頭カラー!!」と銘打たれ、豪華企画が満載。連載作家陣とスピンオフ作家陣、漫画を志すきっかけになった本宮ひろ志氏やかつての同志である江口寿史氏からのお祝いイラストを掲載。応募者全員サービス企画では「聖闘士星矢特製箔押しトランプ」を実施する。付録には聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話ランダムステッカーが登場した。



「聖闘士星矢」は１９８５年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載開始。翌年にはテレビアニメ化され、関連玩具などとともに大ヒットした。２００６年４月、「週刊少年チャンピオン」に前作の最終エピソードを再編集した新作プロローグが掲載され、同年８月から「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の連載を開始。現在は前作の正統続編として、シリーズ集中連載の形がとられている。



（よろず～ニュース編集部）