¡ÖÂÎ¤Ë»Ø¤ò¤Í¤¸¤³¤Þ¤ì¤ë´¶³Ð¡×Ì¤À®Ç¯¤ÇÀÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É
¡Ò2023Ç¯¡¢¶¯À©À¸òÅùºá¤È½à¶¯À©À¸òÅùºá¤ÏÅý¹ç¤·¤Æ¡ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡É¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ø°¦¤È¼ö¤¤¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³¤Ë¤â¤É¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÀÈï³²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÀ³¤¯¤¦µ´¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÈ¾À¤µª¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡½¡½¡×ÍÄ¾¯´ü¤Ë²õ¤µ¤ì¤¿¿´¡£²¿¤Î¥±¥¢¤â¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÈï³²¼Ô¤¿¤Á
Ì¤À®Ç¯¤ÎÃË»Ò¤¬¼õ¤±¤¿ÀÈï³²
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÃË»Ò¤¬¼õ¤±¤¿ÀÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÁÊ¤¨¤ë°ÕµÁ¤ä¤½¤Îº¤Æñ¤µ¤òÆÉ¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÈï³²¤Ï¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¡×¤òÈ¯Ã¼¤Ë¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼õ¤±¤¿ÀÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï18ºÐ¤Þ¤Ç»ö¼Â¾å»þ¸ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎË¡²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÀ³¤¯¤¦µ´¡Ù¤è¤ê
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¡×¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎµðÂç¤Ê¡Ö»³¡×¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥ª¥«¥â¥È»á¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Ç¤Î¹ðÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥«¥â¥È»á¤Ï¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø½ñ¡Ø¥æ¡¼¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ²Ã³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¡Ù¤Ç¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ç¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿
¡Ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÀ²Ã³²¤Ê¤É¡¢°Ç¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤Æ¡¢²»³Ú¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ë¶É¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¡¹¤ÈÃç´Ö¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÐþËý¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤Î´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡ØÀ³¤¯¤¦µ´¡Ù¤è¤ê
¤¸¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤Èï³²¼Ô
¡¡¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤³¤µ¤ó¤Ï¡ØÀ³¤¯¤¦µ´¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÀÈï³²¤ÏÆÃ¤Ë¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤º¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤Ë¤â»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Áê¸ßÍø±×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤Ë·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°¤¤¤Î¤Ï¤¿¤À¡¢²Ã³²¼Ô¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë