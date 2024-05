グラビティゲームアライズの完全新作となる、世界を修復し創造するワールドクラフトRPG『神箱 - Mythology of Cube -』が、日本先行で8月29日に発売されることが決定した。対応プラットフォームはPlayStation5・PlayStation4・Nintendo Switch・Steamで、PlayStation5・Nintendo Switchのパッケージ版が予約受付中だ。

現在、本ソフトの最新トレーラーが公開中となっている。

【8月29日発売】『神箱- Mythology of Cube -』最新プロモーションムービー:

https://www.youtube.com/watch?v=91CWwV-LCBg



ゲームの舞台は、異なる文化を持った5つの国家が存在するゾフィール大陸。プレイヤーは女神に選ばれた修復者として“断片化”された世界の修復と創造を目指す。

本作の特徴は、パズルで土地を修復し、バトルでモンスターを退治していくこと。修復した土地から素材を集めて世界をクラフトしていく、自由度の高いゲームとなっているようだ。

公式Xでは、パッケージ版予約開始を記念したフォロー&引用RPキャンペーンも実施中。応募すると、抽選でNintendo SwitchやAmazonギフト券 1000円分が当たるとのことだ。

https://twitter.com/KAMiBAKO_mc/status/1790307381265694808



また、パッケージ版には初回特典として、劇中曲を収録した「神箱 - Mythology of Cube - オリジナル・サウンドトラック」CDが付くとのこと。さらに店舗別でオリジナル予約特典も多数用意されているそう。詳しい内容については公式サイトで確認してみよう。

TOP - 神箱 -Mythology of Cube-:

https://kamibakocube.com/

