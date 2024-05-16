¡ãÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¡äµðÂç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ù¥¹¥È3¡ª¡ÖÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¶âÍËÌë9»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡Ú²ø¤·¤¹¤®¤ëÅ¹¡õ³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡õÄ¶´õ¾¯¡ª¸¸¤Î¿©ºà¡Û¤òÊüÁ÷¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢5·î10Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥Ù¥¹¥È3¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤ÐµðÂç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ù¥¹¥È3¡ª¡ÖÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª
¤Þ¤º¤ÏÁ´¹ñ800¸®°Ê¾å¤Î¥Ï¥à¥«¥Ä¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿¸¶¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¥Ç¥«¤¤¥Ï¥à¥«¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È1¡É¤ò¾Ò²ð¡£
¾×·â¡ª²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¤Îµï¼ò²°¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä ¥È¥â¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¥Ï¥à¥«¥Ä¡£
¹ç·×26Ëç¤Î¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¾õ¤Î¥Ï¥à¥«¥Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¸ü¤µ¤Ï¶Ã°Û¤Î5cm¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡Ä
¥Ï¥à¤ÎËç¿ô¤Ï½÷¾¤Îµ¤Ê¬¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤Ï¤Ê¤ó¤È40Ëç¡ª ±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥à¥«¥Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤â!?
Â³¤¤¤Æ¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Þ¥Ë¥¢¡¦ºäºê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë"µðÂç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Ù¥¹¥È3"¤ò¾Ò²ð¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü¤Ë¤¢¤ë¡ÖË¤·¤Þ¡×¤Î¡Ö¸µÁÄ¸üÆù¤½¤Ð¡×¡£
Ä¹¤µ20cm¡ß¸ü¤µ1Ñ¤ÎµðÂç¤ÊÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤É¤É¤ó¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£À¸Íñ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤¹¤¾Æ¤É÷¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Âå ÉÙ»Î¤½¤Ð¡×½©ÍÕ¸¶Å¹¤Î¤ß¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥³¥í¥Ã¥±¤½¤Ð¡×¡£
¤É¤ó¤Ö¤ê¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹µðÂç¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÄ¾·Â20cm¡ª ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢È¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½ÅÎÌ´¶¤Ç¤¹¡£
Å¹Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¤½¤Ð¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥í¥Ã¥±¤òµðÂç²½¡£Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¤Ø¤Î°¦¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦²æÂ¹»Ò±Ø¹½Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌïÀ¸¸®¡×¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²2¥±¤½¤Ð¡×¡£
¤É¤ó¤Ö¤ê¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ï¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¡ª ¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÜÆù¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Î¤¿¤á¡¢ÅâÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤¤ì¤ºÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅâÍÈ¤²¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï5¸Ä¾è¤»¤¿¶¯¼Ô¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢´ÌµÍÇî»Î¡¦¹õÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë"¹âµé´ÌµÍ¥Ù¥¹¥È3"¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢¡ÖÃ»³Ñµí¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼´Ì¡×¡£
Á´¹ñ¤ËÌó7000Æ¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÃ»³Ñµí¤¬´ÌµÍ¤Ë¡£Äã»éËÃ¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÀÖ¿ÈÆù¤òÍµ¡¥È¥Þ¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤Î¹âµé¤Î¤É¤°¤í´ÌµÍ ²Úà¥ -KARAN-¡×¡£
¹âµéÎÁÄâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¹âµé¤Î¤Î¤É¤°¤í´Ý¤´¤È1Èø¤ò¡¢¥«¥Þ¡¢¥È¥í¡¢¥Æ¡¼¥ë¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿´ÌµÍ¡£Éô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢»ÝÌ£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢3´Ì¥»¥Ã¥È¤Ç1Ëü2000±ß¡ª
Âè1°Ì¤Ï¡¢¥Ä¥Ê´Ì¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î¡ÖËî¤È¤í ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡×¡£
¹õÀî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö´ÌµÍ³¦¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢1´Ì¤º¤Ä¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥«·î¤Çºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï50´Ì¤Î¤ß¡£
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÈ¢¤«¤é´ÌµÍ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢³¸¤ò¶õ¤±¤ë¤È¡Ä
Èþ¤·¤¤¥Ä¥Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢ºÇ¹âµé¤Î¥Ó¥ó¥Á¥ç¥¦¥Þ¥°¥í¤«¤é¤ï¤º¤«1¡ó¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¥È¥í¤ÎÉôÊ¬¡£ÄÒ¤±¹þ¤à¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤ÎºÇ¹âµéÉÊ¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âìÔÂô¤Å¤¯¤·¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢1´Ì5,400±ß¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢5·î10Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥Ù¥¹¥È3¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤ÐµðÂç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ù¥¹¥È3¡ª¡ÖÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª
¤Þ¤º¤ÏÁ´¹ñ800¸®°Ê¾å¤Î¥Ï¥à¥«¥Ä¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿¸¶¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¥Ç¥«¤¤¥Ï¥à¥«¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È1¡É¤ò¾Ò²ð¡£
¾×·â¡ª²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¤Îµï¼ò²°¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä ¥È¥â¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¥Ï¥à¥«¥Ä¡£
¹ç·×26Ëç¤Î¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¾õ¤Î¥Ï¥à¥«¥Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¸ü¤µ¤Ï¶Ã°Û¤Î5cm¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡Ä
¥Ï¥à¤ÎËç¿ô¤Ï½÷¾¤Îµ¤Ê¬¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤Ï¤Ê¤ó¤È40Ëç¡ª ±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥à¥«¥Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤â!?
Â³¤¤¤Æ¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Þ¥Ë¥¢¡¦ºäºê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë"µðÂç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Ù¥¹¥È3"¤ò¾Ò²ð¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü¤Ë¤¢¤ë¡ÖË¤·¤Þ¡×¤Î¡Ö¸µÁÄ¸üÆù¤½¤Ð¡×¡£
Ä¹¤µ20cm¡ß¸ü¤µ1Ñ¤ÎµðÂç¤ÊÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤É¤É¤ó¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£À¸Íñ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤¹¤¾Æ¤É÷¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Âå ÉÙ»Î¤½¤Ð¡×½©ÍÕ¸¶Å¹¤Î¤ß¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥³¥í¥Ã¥±¤½¤Ð¡×¡£
¤É¤ó¤Ö¤ê¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹µðÂç¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÄ¾·Â20cm¡ª ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢È¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½ÅÎÌ´¶¤Ç¤¹¡£
Å¹Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¤½¤Ð¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥í¥Ã¥±¤òµðÂç²½¡£Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¤Ø¤Î°¦¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦²æÂ¹»Ò±Ø¹½Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌïÀ¸¸®¡×¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²2¥±¤½¤Ð¡×¡£
¤É¤ó¤Ö¤ê¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ï¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¡ª ¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÜÆù¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Î¤¿¤á¡¢ÅâÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤¤ì¤ºÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅâÍÈ¤²¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï5¸Ä¾è¤»¤¿¶¯¼Ô¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢´ÌµÍÇî»Î¡¦¹õÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë"¹âµé´ÌµÍ¥Ù¥¹¥È3"¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢¡ÖÃ»³Ñµí¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼´Ì¡×¡£
Á´¹ñ¤ËÌó7000Æ¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÃ»³Ñµí¤¬´ÌµÍ¤Ë¡£Äã»éËÃ¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÀÖ¿ÈÆù¤òÍµ¡¥È¥Þ¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤Î¹âµé¤Î¤É¤°¤í´ÌµÍ ²Úà¥ -KARAN-¡×¡£
¹âµéÎÁÄâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¹âµé¤Î¤Î¤É¤°¤í´Ý¤´¤È1Èø¤ò¡¢¥«¥Þ¡¢¥È¥í¡¢¥Æ¡¼¥ë¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿´ÌµÍ¡£Éô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢»ÝÌ£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢3´Ì¥»¥Ã¥È¤Ç1Ëü2000±ß¡ª
Âè1°Ì¤Ï¡¢¥Ä¥Ê´Ì¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î¡ÖËî¤È¤í ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡×¡£
¹õÀî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö´ÌµÍ³¦¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢1´Ì¤º¤Ä¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥«·î¤Çºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï50´Ì¤Î¤ß¡£
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÈ¢¤«¤é´ÌµÍ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢³¸¤ò¶õ¤±¤ë¤È¡Ä
Èþ¤·¤¤¥Ä¥Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢ºÇ¹âµé¤Î¥Ó¥ó¥Á¥ç¥¦¥Þ¥°¥í¤«¤é¤ï¤º¤«1¡ó¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¥È¥í¤ÎÉôÊ¬¡£ÄÒ¤±¹þ¤à¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤ÎºÇ¹âµéÉÊ¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âìÔÂô¤Å¤¯¤·¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢1´Ì5,400±ß¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©