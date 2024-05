発売から8周年を迎える非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)』が、「2対8モード」の実装や『ダンジョンズ&ドラゴンズ』、『悪魔城ドラキュラ』とのコラボなどの最新情報をアニバーサリー記念イベントにて発表した。

Dead by Daylight | 恐怖でハラハラドキドキしっぱなし:

https://www.youtube.com/watch?v=fZKzrVc_FuQ



『Dead by Daylight』×『ダンジョンズ&ドラゴンズ』コラボ

世界中で根強い人気のテーブルトークRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』とのコラボが、5月15日(水)午前2時よりSteamにて期間限定でPTB(パブリックテストビルド)をスタートした。悪役「The Lich-Vecna(リッチ - ヴェクナ)」が新キラーとして、また「Bard(吟遊詩人)」の「Aestri Yazar(エストゥリー・ヤザール)」がサバイバーとして登場する。

また、チェストを開けることで魔法のアイテムを手に入れられる他、ダイス(サイコロ)を振るといった『ダンジョンズ&ドラゴンズ』の定番要素もゲームプレイに取り込まれているという。

Dead by Daylight | Dungeons & Dragons | オフィシャルトレーラー:

https://youtu.be/AMGb9OpRNDo



2対8モードが実装予定

多くのプレイヤーから要望があったという「2対8モード」の実装が遂に発表。このモードではゲームプレイをよりエキサイティングにするため、マップの面積拡大や、パークの代わりとなるクラスシステムのような機能の導入、フックの代わりとなる檻の導入など、いくつかの調整が加えられるとのこと。詳細は、7月のライブ配信にて発表する予定となっている。

新作Co-opゲーム『What the Fog』をサプライズ発売

サプライズとして『Dead by Daylight』の世界を舞台とした新作『What the Fog』が発表され、Steamにて配信を開始した。

What the Fog | Gameplay Launch Trailer:

https://youtu.be/JEAJPf0WuOo



本作は2人用のCo-opローグライトゲーム。プレイヤーはドワイト、クローデット、フェン・ミンのいずれかのキャラクターを操作し、走ったり、飛び上がったり、射撃したりしながら、恐ろしい怪物やボスの軍隊に立ち向かい、協力して過酷な世界を生き延びるという内容になっている。

価格は580円だが、Behaviour Interactiveの公式サイトにてアカウントを新規作成または既存のアカウントにログイン後、ゲームライブラリに表示される『What the Fog』をクリックし、手順に従ってステップを進めると、無料でSteamコードを入手できるそう。なお、無料配布数には限りがあるとのことだ。

『Dead by Daylight』の異なる世界線を題材にした新作ゲームに関する情報を公開

昨年12月に概要が公開されたナラティブ型ホラーアドベンチャーゲーム『The Casting of Frank Stone』について、ゲームプレイを垣間見ることができる最新トレーラーが公開されている。

The Casting of Frank Stone | ゲームプレイのご紹介:

https://youtu.be/O1xixINNd6I



また、『Project T』の仮称で開発初期段階にあるPvE(プレイヤー対環境)アクションホラーシューティングゲームの概要も開示された。

Project T |ファーストルック:

https://youtu.be/b1_DhOrH4Ds



『悪魔城ドラキュラ』とのコラボを発表

更なるサプライズとして、『悪魔城ドラキュラ』とのコラボレーションチャプターについてのトレーラーが公開。

Dead by Daylight | 悪魔城ドラキュラ | ティザー動画:

https://www.youtube.com/watch?v=3tUr3yUP1Yg



今回発表された内容の詳細を確認できる「8周年記念配信」については、YouTubeのほか、『Dead by Daylight』の公式ブログや、Twitchでも配信中だ。

Dead by Daylight | 8周年記念配信:

https://www.youtube.com/watch?v=jFgRnTic1Bg



(C)2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

DUNGEONS & DRAGONS is a trademark of Wizards of the Coast LLC and is used with permission. (C)2024 Wizards of the Coast

THE CASTING OF FRANK STONE™ (C)2024 and BEHAVIOUR, THE CASTING OF FRANK STONE and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

(C)Konami Digital Entertainment

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)