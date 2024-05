BAKEが運営する、「PRESS BUTTER SAND」は、夏の新商品として「桃」と「檸檬」をテーマにした新商品を、6月1日より期間限定で販売する。プレスバターサンド 夏の新商品は「桃」と「檸檬」がテーマバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」から、夏の新商品として「桃」と「檸檬」をテーマにした新商品を、期間限定で販売する。各商品を組み合わせたセットは、各店舗やオンラインショップの熨斗サービスを利用することで、お中元の品としても購入可能。大切な人への贈り物としてや、ちょっと頑張った日の自分へのプレゼントとして楽しんで欲しいという。

バターサンド〈桃〉「バターサンド〈桃〉」(5個入 1,404円)は、桃ガナッシュと、果肉感のある桃ジャムを練り込んだミルキーでコク深い桃バタークリームをサクサク食感のクッキー生地で挟んだサンド。かじった瞬間にガナッシュの濃厚さと甘酸っぱさ、バタークリームのやさしい甘さがとろりとあふれ出し、桃そのものを食べているような凝縮した味わいが口いっぱいに広がる。販売場所は「PRESS BUTTER SAND」国内常設店舗・国内催事店舗、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」、BAKE the ONLINE楽天市場店、LINEギフト /Paypayモール/Amazon。バターアイスクリーム〈桃・キャラメル〉・クッキーセット(保冷バッグ付)「バターアイスクリーム〈桃・キャラメル〉・クッキーセット(保冷バッグ付)」(1,181円)は、少し塩味の効いた「バターアイスクリーム〈キャラメル〉」、新商品の「バターアイスクリーム〈桃〉」が1個ずつと、プレスバタークッキー4枚が入ったセット商品。バターアイスは、バターそのものを食べているような濃くまろやかな味わいを追求している。〈桃〉には、バターアイスクリームに国産の白桃を使った白桃ソースをマーブル状に練り込んでいる。白桃の甘さとほどよい酸味がアクセントとして引き立つよう、アイスとソースの配合のバランスにもこだわったという。販売場所は「PRESS BUTTER SAND」国内常設店舗(一部)。3層のフルーツジュレセット〈桃・檸檬〉「3層のフルーツジュレセット〈桃・檸檬〉」(桃・檸檬各1個ずつ入り 999円)は、とろりとまろやかなプリンと果実味を濃縮したソース、みずみずしいゼリーを3層にすることで、食感と味に奥行きが生まれた3層のフルーツジュレシリーズ。カットした果肉をトッピングすることでジューシーさがプラスされ、まるで果実そのものを食べているような満足感ある味わいだという。販売場所は「PRESS BUTTER SAND」国内常設店舗・国内催事店舗、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」、BAKE the ONLINE楽天市場店、LINEギフト /Paypayモール/Amazon。