¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òDNA´ÕÄê¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¿¿¼Â
2023Ç¯3·î25Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
56ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ200Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÀ¤½Ð¤Î³ÚÀ»¤ò¤á¤°¤ëÆæ¤Ïº£¤â¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÈ¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥ó¥¯¿Ê²½¿ÍÎà³Ø¸¦µæ½ê¤Î¿Ê²½°äÅÁ»ÒÉôÌç¤¬¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÀ¸Á°¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î°äÈ±¡×¤ò5Ë¼¤«¤½¸¤á¤ÆDNA´ÕÄê¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢»à°ø¤È·ì¶Ú¤ò½ä¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¿·»ö¼Â¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÕÄê·ë²Ì¤ÏCurrent Biology¤Ë22ÆüÈ¯É½ºÑ¤ß¡£¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ±¸¦µæ½ê¸ÅÂåDNAÀ¸²½³Ø¼Ô¤ÎJohannes Krause¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ï20Âå¸åÈ¾¤«¤éÆñÄ°¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢1818Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÀ¸³è¾åÉ¬Í×¤ÊÄ°ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍÌ¾¤¹¤®¤ë°ïÏÃ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ä´ºº¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬À¸Á°´µ¤Ã¤¿ÉÂ¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¿ÆÎà±ï¼Ô¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈ±¡×¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ë¥»¥â¥Î¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿´æÈ½ÄêÉÔÇ½¤ÊÈ±¤â1Ë¼¤¢¤Ã¤¿¡Ê¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ÏËÜÊª¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿5Ë¼¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ë
¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÏÀ¸Á°¡¢Ê¢ÄË¡¢²¼Î¡¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿
£°äÅÁÅª¤Ë´ÎÂ¡¤¬¼å¤¯¡¢²«áÕ¤ò2ÅÙ·Ð¸³¡£ÈÕÇ¯¤ÏB·¿´Î±ê¤À¤Ã¤¿¡Ê¼òÍð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ»à´ü¤òÁá¤á¤¿²ÄÇ½À¡Ë
£¡ÖÆñÄ°¤Î¸¶°ø¤Ï±ôÃæÆÇ¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤Ï¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤«¤é±ô¤Ï°ìÀÚ¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥»ÒÂ¹¤ÈÉã·Ï¤ÎY°äÅÁ»Ò¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡Êº§³°»Ò¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¡Ë
¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ
¡ØÂè9¸ò¶Á¶Ê¡Ù¡Ø¥¨¥ê¡¼¥¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ø·î¸÷¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò»Ä¤·¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡£Áòµ·¤Ï1827Ç¯3·î29Æü¡¢²¿Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤ÆÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÀ»¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¶ì¶¤Ë¤á¤²¤Ê¤¤ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¤¹¡£¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤È¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¾å¤Ë¶¦¿¶´ï¤ò¥¢¥ó¥×Âå¤ï¤ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ²»¤ò³ÈÂç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²»¤ÎÇÈÆ°¤òÍê¤ê¤Ëºî¶Ê¤òÂ³¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ´ºº¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»à°ø
Æ®ÉÂÀ¸³è¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿1802Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·É°¦¤¹¤ë¼ç¼£°å¤ÎJohann Adam Schmidt°å»Õ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÀ¸Á°¤ÎÉÂÌ¾¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤Î¤Û¤¦¤¬18Ç¯Áá¤¯ÀèÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»à°ø¤Ïº£¤â¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÄêÀâ¤Ç¤Ï´Î¹ÅÊÑ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï´Îáíº¯¡Ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ä´ºº¤Ç¤â¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÌÓÈ±¤«¤éB·¿´Î±ê¤ò´µ¤Ã¤¿·ÁÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦È¯¾É¤·¤¿¤«¤Þ¤Ç¤Ï²òÌÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ÊB·¿´Î±ê¤Ï´ÎÂ¡¤Î±ê¾É¤òÍè¤¿¤¹ÉÂ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ë´ï¶ñ¤Î»¦¶ÝÉÔÂ¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¡¢ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¡¢²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡Ê¤É¤ì¤â¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢·ã¤·¤¤²¼Î¡¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤¬»à°ø¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ôÃæÆÇÀâ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
È±¤ÎÌÓ¤«¤é±ôÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö»à°ø¡¦ÆñÄ°¤Î¸¶°ø¤Ï±ôÃæÆÇ¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö³º¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆGizmodo¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÏÀÊ¸¼çÃø¼Ô¤ÎÆ±¿Ê²½¿ÍÎà³Ø¸¦µæ½ê¤Î¹Í¸Å°äÅÁ³Ø¼Ô¤ÎTristan James Alexander Begg¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö»à°ø¤òÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°äÅÁÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢B·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×
¡Ö²ÄÇ½À¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏB·¿´Î±ê¤¬°ìÈÖÍË¾»ë¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡×
¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈ±¤ò¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é½¸¤á¤Æ´ÕÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤¿¤¤¡×
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÌ¿¤ò½Ì¤á¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ã¤Ý¤¤
1¤Ä¤À¤±¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¿¼¼ò¤Ç»à´ü¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¸¦µæ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Î¼òÎÌ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÈÕÇ¯¤Ï¤À¤¤¤Ö¿¼¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¡ÖËèÆü¥é¥ó¥Á¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò1¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢ÌÓÈ±¤Ë¤â¡ÖËýÀÅª¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Âå¼Õ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¡ÊÆÃ¤ËEtG¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈBegg¤µ¤ó¡£¡ÖÌÓÈ±¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÇËýÀÅª¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼è¤òÀµ³Î¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤âÊ»¤»¤Æ¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ò¤Ç¿È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
YÀ÷¿§ÂÎ¤ÎÆæ
Ä´ºº¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡Ê1770¡Á1827Ç¯¡Ë¤ÎÉã·Ï¤ÎÀèÁÄ¤òµª¸µ1000Ç¯¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢ÉãÊý¤ÎÀèÁÄAert van Beethoven¡Ê1535¡Á1609Ç¯¡Ë¤µ¤óÄ¾·Ï¤ÎÃË»Ò¤Î»ÒÂ¹¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿5¤Ä¤ÎYÀ÷¿§ÂÎ¤È¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈ±¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿YÀ÷¿§ÂÎ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¸½¾Ý¤Ë¤âÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Aert¤µ¤ó¤«¤éµ¯»»¤·¤Æº£¤Î7ÂåÌÜ¤È¤Î´Ö¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Çº§³°¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°Éô¤ÎÃËÀ¤Î·ì¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î°äÅÁ»ÒÇÛÎó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡©
¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¼«¿È¤¬Éã¿Æ°ã¤¤¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¸¦µæÈÉ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤¬È±¤ÎÌÓ¤ÈÉî¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î½÷²¦¥á¥¢¥ê¡¼¤¬»Ä¤·¤¿°Å¹æ¡¢²òÆÉ¤µ¤ì¤ë