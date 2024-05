東京ディズニーリゾートに、2024年6月13日より浜辺で夏を満喫しているミッキーマウスと仲間たちがデザインされた「SuiSui Summer」のグッズが登場!

とある夏の日、浜辺でくつろいでいるミッキーマウスと仲間たち。

パークでもおうちでも夏気分が楽しめるグッズ・お土産を紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート「SuiSui Summer」グッズ・お土産

発売日:2024年6月13日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」など/東京ディズニーシー「ガッレリーア・ディズニー」など

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

Tシャツ(ホワイト)

サイズ・価格:100・120 2,400円/140 2,700円/S・M・L・LL 3,000円

「SuiSui Summer」デザインのTシャツ。

「ミッキー&フレンズ」が浜辺でリラックスしています。

背面には「SuiSui Summer」のロゴを大きくデザイン。

豊富なサイズ展開で家族みんなでお揃いで着ることができます。

Tシャツ(ブルー)

価格:4,300円

サイズ:M-L

チップ&デールデザインのTシャツ。

こちらは背中側にアートが入ったデザイン。

胸元にさりげないロゴが入ったシンプルなデザインです。

アロハシャツ

サイズ・価格:100・120 3,400円/140 3,700円/S・M・L・LL 4,000円

賑やかな総柄デザインのアロハシャツ。

「チップ&デール」が夏を満喫しています☆

カチューシャ(チップ&デール)

価格:2,400円

「チップ&デール」デザインのカチューシャ。

カチューシャ

価格:2,200円

オーロラカラーのリボンが涼しげなカチューシャ。

ハット

価格:3,600円

リバーシブルで使えるハット。

気分に合わせて楽しめます。

ヘアゴム

価格:1,500円

キラキラのスパンコールがおしゃれなヘアゴム。

ファッション用グラス

価格:2,900円

爽やかな水色を基調にしたファッション用グラス。

イヤリング

価格:2,000円

浮き輪に入った「チップ&デール」がかわいいイヤリング。

耳元でフィギュアがゆらゆらと動いて、

まるで泳いでいるよう!

ショルダーバッグ(チップ)

価格:3,600円

「チップ」デザインのショルダーバッグ。

サングラスと水着で夏を楽しむ準備は万端!

ショルダーバッグ(デール)

価格:3,600円

「デール」デザインのショルダーバッグ。

お友だちと「チップ&デール」をお揃いで使うともっとかわいい☆

ショルダーバッグ

価格:4,600円

爽やかなデザインのショルダーバッグ。

内側は楽しい総柄です。

きんちゃく

価格:850円

「SuiSui Summer」デザインの巾着。

ビーチでのんびりと過ごしています。

反対側は海で泳いでる「チップ&デール」のデザインです。

ペットボトルケース

価格:1,800円

ペットボトルの持ち運びに便利なケース。

「チップ&デール」が夏を満喫しているデザインです。

抱きつき人形セット

価格:1,800円

腕やバッグにくっつけて楽しめる抱きつき人形セット。

サングラスをかけた姿がおしゃれ!

ファン

価格:2,600円

携帯できるファン(扇風機)

暗いところで5色に光り、楽しい夏の夜を演出します。

手持ちバルーン

価格:800円

「Suisui Summer」デザインの手持ちバルーン。

夏のパークの記念撮影におすすめです。

ピンバッジセット

価格:2,400円

ピンバッジ3個セット。

「ミッキーマウス」、「チップ&デール」のデザインです。

カンバッジセット

価格:1,100円

サークル型のカンバッジ3個セット。

ショルダーバッグやハットにつけてアレンジも楽しめます。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格:1,500円

「Suisui Summer」デザインのディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

海や砂浜をイメージさせるカラーで登場です。

キーチェーンセット

価格:2,000円

キーチェーン2個セット。

「チップ」と「デール」のデザインです。

キラキラのチャームがかわいい!

カラビナ(ボトルホルダー付き)

価格:1,100円

ペットボトルを引っかけても持ち歩けるカラビナ。

ちょっと透け感のある素材が涼しげです。

カチューシャホルダー

価格:1,400円

「Suisui Summer」デザインのカチューシャホルダー。

キラキラのラメ入りです。

キーチェーン

価格:1,200円

アロハシャツデザインのキーチェーン。

「チップ&デール」も描かれています☆

ポストカード&クリアホルダー

価格:800円

夏を楽しむ「ミッキー&フレンズ」を描いたポストカード&クリアホルダー。

表面もかわいい☆

ステーショナリーセット

価格:1,500円

マスキングテープやメモなどがたっぷり入ったステーショナリーセット。

ポストカードと一緒に使えば楽しい暑中見舞いハガキができあがりそうです。

タンブラー

価格:1,200円

「Suisui Summer」デザインのタンブラー。

「デイジーダック」、「ミニーマウス」、

「チップ&デール」、「ミッキーマウス」、

「ドナルドダック」が描かれています。

コースター

価格:1,400円

「チップ&デール」が海を泳いでいるようなコースター。

サマーケット

価格:5,500円

涼しげなデザインのサマーケット。

ベッドやソファにさっと敷くだけで夏気分に!

敷パッド&枕パッド

価格:5,500円

敷パッドと枕パッドのセット。

楽しい総柄が目を惹きます。

クッション

価格:3,900円

かわいい丸形のクッション。

まるで本物の浮き輪のような存在感です。

ミニタオルセット

価格:2,300円

ミニタオル3枚セット。

ミッキー&ミニー、チップ&デール、シンデレラ城の3種類です。

ロングフェイスタオル

価格:1,600円

プールやビーチに持っていきたいロングフェイスタオル。

ワイドバスタオル

価格:3,500円

バカンスを楽しむ「ミッキー&フレンズ」のアートを存分に楽しめるワイドバスタオル。

スパバッグ

価格:2,000円

「Suisui Summer」デザインのスパバッグ。

パークでもおうちでも夏気分が楽しめるグッズ。

東京ディズニーリゾート「SuiSui Summer」グッズ・お土産の紹介でした。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

