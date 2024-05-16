SUPER JUNIOR-D&E、渋谷MODIにてポップアップストアが本日よりスタート！
SUPER JUNIOR-D&Eの約6年ぶり、4度目となる日本ツアー「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」が大盛況の中、ツアー開催を記念して渋谷MODIにてPOPUP STOREが本日よりオープン。
彼らは現在、東京、愛知、福岡、広島など、全8都市13公演を巡るホールツアーを開催している。各地でのソールドアウトをうけ6月1日（土）、2日（日）に国立代々木競技場第一体育館、6月25日（火）、26日（水）に神戸ワールド記念ホールの4公演が追加発表された。
POPUP STOREでは、SUPER JUNIOR-D&Eの魅力溢れる特大パネル展示、フォトスポット設置のほか、ツアーグッズはもちろんPOPUP STOREオリジナルグッズの販売も行われている。
■開催情報
彼らは現在、東京、愛知、福岡、広島など、全8都市13公演を巡るホールツアーを開催している。各地でのソールドアウトをうけ6月1日（土）、2日（日）に国立代々木競技場第一体育館、6月25日（火）、26日（水）に神戸ワールド記念ホールの4公演が追加発表された。
■開催情報
「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」
開催期間：2024年5月16日（木）〜6月2日（日）
開催場所：渋谷モディ2F カレンダリウム
営業時間：11:00〜19：00
■関連リンク
「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」特設サイト