全『スター・ウォーズ』ファン必見の新ドラマ「スター・ウォーズ:アコライト」が、いよいよ2024年は6月5日(水)よりで初回2話日米同時独占配信開始となる。

本作の舞台は、正義の守護者ジェダイが銀河に多く存在し、戦争もなく平和であった“光”の時代。『スター・ウォーズ/ファントム・メナス』の約100年前、ジェダイ黄金期にあたる。

ジェダイ・マスターのソルは、若きパダワン(ジェダイ訓練生)たちを稽古している。その頃、マスク姿の怪しい刺客がとあるジェダイに接近していた。ジェダイ・オーダーは、何者かが「ジェダイ殺し」を行なっていることに気付く。何が起こっているのか?光と闇の壮絶な戦いが始まる。

(C)2024 Lucasfilm Ltd.

ジェダイの一人で、聡明で強力なフォースの力を持ち尊敬を集める一方、内面に葛藤を抱えるジェダイ・マスターのソルを、大ヒットした韓国ドラマ「イカゲーム」の主演を務め一躍世界的な人気を博した俳優イ・ジョンジェが演じる。

THE RIVERでは、この大注目の新ドラマを、配信に先駆けていち早くファンのみんなで鑑賞できる日本最速特別上映会に、ドドンと65名様をご招待。当日はジェダイや『スター・ウォーズ』の世界観をイメージしたコスチューム着用、大歓迎だ。ファンと一緒に「スター・ウォーズ:アコライト」の配信開始を盛大に祝おう。

プレゼントキャンペーン概要

「スター・ウォーズ:アコライト」日本最速特別上映会

※ ジェダイの黄金期に生まれる闇を描く「スター・ウォーズ:アコライト」日本最速特別上映会です。

第1話~第2話の吹き替え版を上映いたします。ぜひ、ジェダイや本作の世界観をイメージしたコスチュームでお越しください。

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※ハッシュタグ「#アコライト」「#THERIVER試写会」とともに、ぜひSNSで感想などをご投稿ください。

日時:

2024年6月4日 (火)夕刻

場所:

都内某所

ゲスト:

登壇予定

応募締切:

2024年5月23日(木)23時59分まで

応募方法:

(Xで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストをリポスト、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

【プレゼント】『スター・ウォーズ:アコライト』

日本最速特別上映会に【65名様】ご招待!



第1話~第2話の吹替版を上映

コスプレ参加大歓迎



6月4日 (火)夕刻

都内某所



フォロー&リポスト後、以下URLよりご応募5/23〆切 - THE RIVER (@the_river_jp)

(Instagramで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストにいいね!、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数:

65名様(ペア招待ではございません)

当選発表方法:

当選者様には5月24日(金)以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

コスチュームについて:

※お支度部屋などはご用意ございません。ご了承ください。

※上映中のライトセーバー発光などは、お控えください。

※周囲の方や、座席の後ろの方にご迷惑がかかる場合は、着脱をお願いする場合はあります。

注意事項:

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。ご記入いただいた内容は作品の宣伝活動や、後日THE RIVERに掲載予定の記事に使用させていただくことがございます。

※上記のイベントにはメディアの取材が入る予定です。イベントの参加者が取材等で写り込む場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、会場内でTVカメラ及び/又はスチールカメラ等による撮影が行われ、その画像、映像等はイベントに関する告知及び弊社が実施するその他のプロモーションにおいて、弊社の裁量により適宜編集の上、各種媒体において、掲載、出版、放映、配信その他の方法により使用される可能性があります。ご当選者様がイベントに参加される場合には、上記の撮影、画像や映像の編集及びそれらの使用に関して同意されているものとみなします。

※当日会場にて撮影の参加に関する同意書をご提出いただきます。同意書をご提出いただけない場合は、イベントにご参加いただくことはできません。

※座席はランダム配布となります。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

※当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※予告無く登壇者が変更となる可能性がございます。

※18歳未満の方はご入場及びご鑑賞頂けません。



「スター・ウォーズ:アコライト」は2024年6月5日よりディズニープラスにて日米同時配信。初回は2話同時配信。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン

