“顔天才”チャ・ウヌ、来日決定！ソロコンツアーのアンコール公演を日本と韓国で開催

歌手兼俳優のチャ・ウヌが再び日本を訪れる。

チャ・ウヌは5月16日、公式SNSを通じてソロファンコンツアー「2024 Just One 10 Minute[Mystery Elevator]」のアンコール公演開催を知らせるポスターを公開した。

公開されたポスターを見ると、韓国と日本でアンコールファンコンを開催することが分かる。6月29・30日にKアリーナ横浜で、7月6日にソウル・オリンピック公園SKハンドボール競技場で観客たちと再会する予定だ。

(画像=Fnatagio)「2024 Just One 10 Minute[Mystery Elevator]」アンコール公演ポスター

ポスターには目を閉じたまま神秘的なオーラを放つチャ・ウヌの姿が。新しいビジュアルがアンコール公演を待つファンのときめきを高めている。

今回の公演は2月と3月、韓国と日本で開かれたチャ・ウヌの初単独ファンコンサートのアンコール公演で、新しい舞台の構成、前回のファンコンよりアップグレードされたパフォーマンスとコーナーも見られる予定だ。

そんなチャ・ウヌは、最近日本で開かれた「KCON JAPAN 2024」でホストを務めたりも。そして、ドラマ『ワンダフルワールド』では主人公のクォン・ソンユル役を演じ、俳優としてもしっかりとしたフィルモグラフィーを築いている。

なお「2024 Just One 10 Minute[Mystery Elevator] Encore in Japan」は6月29日17時と30日16時にKアリーナ横浜で、ソウル公演は7月6日18時、オリンピック公園SKハンドボール競技場で行われる。

◇チャ・ウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。アイドルに俳優、モデルとして多方面に活躍している。2019年に放送された『新米史官ク・ヘリョン』(MBC)は、初の地上波ドラマ主演作となった。