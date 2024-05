十数年前、アヴリル・ラヴィーンはデビュー・アルバム『Let Go』(2002年)リリース直後に死亡していて、メリッサという名前のボディ・ダブルと入れ替わったとの都市伝説が拡散したが、アヴリルはいま、それを面白いと感じているそうだ。『CALL HER DADDY』ポッドキャストの最新エピソードにゲスト出演したアヴリルは、その“クレイジーな噂”について問われると、親指を立て、「クール。マジで、そんなに悪くない。まだいいほうよ。面白いのきたじゃんって感じ。ネガティブだとも、気味の悪いものだとも思わない。いいよ」と答えた。

