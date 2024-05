さわやかなオーロラ＆海モチーフ！東京ディズニーリゾート「SuiSui Summer」スパンコールカチューシャ

東京ディズニーリゾートに、浜辺で夏を満喫しているミッキーマウスと仲間たちがデザインされた「SuiSui Summer」のグッズが登場!

今回は夏らしい色合いと海をモチーフにしたデザインがかわいいスパンコールカチューシャを紹介します。

東京ディズニーリゾート「SuiSui Summer」スパンコールカチューシャ

価格2200円

発売日:2024年6月13日

販売店舗

東京ディズニーランド/グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー/ガッレリーア・ディズニー

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

とある夏の日、浜辺でくつろいでいるミッキーマウスと仲間たち。

波の音を聞きながら、心地よい風に吹かれての〜んびり過ごしてる。

そんな様子がデザインされたグッズが登場!

ミニーマウスのリボン付きスパンコールカチューシャ。

さわやかなエメラルドグリーンに、リボンはオーロラ素材。

裏面には貝殻とヒトデがカラフルにデザインされています。

東京ディズニーリゾート「SuiSui Summer」スパンコールカチューシャは2024年6月13日発売です。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

