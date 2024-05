【サムスンCM】5月16日 公開

Samsung Mobile USは、同社公式Xアカウントにて新CMを5月16日に公開した。

本CMではボロボロになったギターを拾った女性がプレス機と思われるものに座って演奏するものとなっている。

これは5月7日に公開されたAppleの新型iPadのCMに対する演出にも見え、公式アカウントでは「私たちは決して創造性を潰すことはありません。」とポストしている。

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE