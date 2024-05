【Apple:アクセシビリティ新機能】2024年後半 登場予定

Appleは5月15日、アイトラッキングを含む今年後半に登場する新しいアクセシビリティ機能を発表した。

人工知能を活用したアイトラッキングがiPadとiPhoneに登場。これにより、ユーザーは視線だけでiPadやiPhoneを操作することができる。身体障害を持つユーザー向けに設計されたというこの機能は、前面カメラを使用して数秒でセットアップと調整が可能。iPadOSおよびiOSアプリ全体で動作し、追加のハードウェアやアクセサリを用意する必要はないという。

また、聴覚障害のあるユーザーがiPhoneで音楽を体験する新しい方法としてMusic Hapticsという機能も新たに登場予定。このアクセシビリティ機能をオンにすると、iPhoneのTaptic Engineが音楽のオーディオに合わせて振動するようになる。Music Hapticsは、Apple Musicにおける数百万曲に対応するとのこと。

ほかにもボーカルショートカットや、乗り物酔いの軽減に役立つというVehicle Motion Cuesといった新機能追加など、今後の様々なアップデート要素が紹介されている。

□Appleプレスリリース(5月15日)のページ

