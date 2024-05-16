　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44708.97　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42097.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42059.88　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41054.48　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40451.83　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40049.09　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39778.18　　均衡表雲上限(日足)
39771.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39486.28　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39090.53　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39043.70　　13週移動平均線

38920.26　　★日経平均株価16日終値

38910.41　　均衡表転換線(週足)
38568.34　　75日移動平均線
38453.79　　均衡表転換線(日足)
38409.88　　25日移動平均線
38387.67　　均衡表雲下限(日足)
38357.43　　6日移動平均線
38253.94　　均衡表基準線(日足)
38038.31　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37729.22　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37048.57　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37032.92　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36874.94　　26週移動平均線
36646.57　　均衡表基準線(週足)
36367.92　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36027.53　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34954.51　　200日移動平均線
34263.59　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57　　均衡表雲上限(週足)
31652.25　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)
29040.91　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　63.81(前日46.57)
ST.Slow(9日)　　52.90(前日47.12)

ST.Fast(13週)　 43.50(前日39.66)
ST.Slow(13週)　 40.57(前日39.29)

［2024年5月16日］

株探ニュース