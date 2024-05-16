【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44708.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42097.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)
42059.88 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41054.48 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40451.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40049.09 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39778.18 均衡表雲上限(日足)
39771.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39486.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39090.53 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39043.70 13週移動平均線
38920.26 ★日経平均株価16日終値
38910.41 均衡表転換線(週足)
38568.34 75日移動平均線
38453.79 均衡表転換線(日足)
38409.88 25日移動平均線
38387.67 均衡表雲下限(日足)
38357.43 6日移動平均線
38253.94 均衡表基準線(日足)
38038.31 ボリンジャー:-1σ(13週)
37729.22 ボリンジャー:-1σ(25日)
37048.57 ボリンジャー:-2σ(25日)
37032.92 ボリンジャー:-2σ(13週)
36874.94 26週移動平均線
36646.57 均衡表基準線(週足)
36367.92 ボリンジャー:-3σ(25日)
36027.53 ボリンジャー:-3σ(13週)
34954.51 200日移動平均線
34263.59 ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57 均衡表雲上限(週足)
31652.25 ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
29040.91 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 63.81(前日46.57)
ST.Slow(9日) 52.90(前日47.12)
ST.Fast(13週) 43.50(前日39.66)
ST.Slow(13週) 40.57(前日39.29)
［2024年5月16日］
株探ニュース