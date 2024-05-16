

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44708.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42097.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42059.88 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41054.48 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40451.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40049.09 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39778.18 均衡表雲上限(日足)

39771.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39486.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39090.53 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39043.70 13週移動平均線



38920.26 ★日経平均株価16日終値



38910.41 均衡表転換線(週足)

38568.34 75日移動平均線

38453.79 均衡表転換線(日足)

38409.88 25日移動平均線

38387.67 均衡表雲下限(日足)

38357.43 6日移動平均線

38253.94 均衡表基準線(日足)

38038.31 ボリンジャー:-1σ(13週)

37729.22 ボリンジャー:-1σ(25日)

37048.57 ボリンジャー:-2σ(25日)

37032.92 ボリンジャー:-2σ(13週)

36874.94 26週移動平均線

36646.57 均衡表基準線(週足)

36367.92 ボリンジャー:-3σ(25日)

36027.53 ボリンジャー:-3σ(13週)

34954.51 200日移動平均線

34263.59 ボリンジャー:-1σ(26週)

32170.57 均衡表雲上限(週足)

31652.25 ボリンジャー:-2σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)

29040.91 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 63.81(前日46.57)

ST.Slow(9日) 52.90(前日47.12)



ST.Fast(13週) 43.50(前日39.66)

ST.Slow(13週) 40.57(前日39.29)



［2024年5月16日］



株探ニュース

