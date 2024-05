¡ÖÂç¿Í¥ì¥´¡×NASA¤Î·îÃµºº¥í¥±¥Ã¥È¡õÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î3D¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¡¢±§Ãè¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·ºî

レゴ(LEGO)の「大人レゴ」シリーズから、宇宙をテーマにした新作「レゴアイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」と「レゴアート 天の川銀河」が登場。2024年5月18日(土)に発売される。

「大人レゴ」シリーズに宇宙をテーマにした新作

「大人レゴ」シリーズは、植物やアート、映画、有名建築、車・バイクなどをモチーフに、よりクリエイティブなレゴ体験が楽しめるよう開発された大人のためのレゴ。今回は同シリーズの新作として、NASA(ナサ)の月探査ロケットと天の川銀河を表現したレゴがラインナップに加わる。

「レゴアイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」

「レゴアイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」は、固体ロケットブースター2基を装備した2段式ロケットの月探査機「アルテミス」と、カプセル形状の宇宙船「オリオン」、そして移動発射台を備えた「アルテミス スペース・ローンチ・システム」を、細部までリアルに再現したレプリカモデル。

2段式ロケットは固体ロケットブースターや各段を切り離すことができるほか、ロケット内に搭載できる宇宙船「オリオン」は、太陽光パネルを広げてスタンドに飾ることも可能。人類の壮大なロマンに触れられるだけでなく、格納式の供給ラインやロケットを垂直に支える構造、乗組員の搭乗ブリッジといった、発射台のリアルなつくりや機能についても学べるレゴとなっている。

「レゴアート 天の川銀河」

一方の「レゴアート 天の川銀河」は、計3,091ピースのレゴブロックを使って、無数の星が輝く宇宙を表現する3Dウォールアート。ブロックやパーツを積み重ねていくことで、小型の恒星トラピスト1、プレアデス星団、カニ星雲、創造の柱といった銀河の特徴を捉えた、美しい3Dアートが完成する。

本セットは、それぞれの組み立て説明書が独立した5枚の基礎パネルに分けられており、各パネルを家族や友人と分担して同時に組み立てを楽しめるのもポイント。QRコードをスキャンして専用サウンドトラックをダウンロードすれば、天の川銀河についての解説を聴くこともできる。

商品情報

■「レゴアイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」

発売日:2024年5月18日(土)

価格:36,480円

ピース数:3,601個

サイズ(完成時):(約)高さ70 x 幅27 x 奥行30

■「レゴアート 天の川銀河」

発売日:2024年5月18日(土)

価格:27,980円

ピース数:3,091個

サイズ(完成時):(約)高さ40 x 幅65 x 奥行5



<販売店舗>

全国のレゴブランドストア、及びレゴ認定販売店ベネリック レゴストア 楽天市場店、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. NASA Insignia and identifiers provided and used with permission of NASA.

