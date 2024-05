“名作絵本のクッキー缶”の限定ショップが東京駅グランスタで、『ねないこ だれだ』『バーバパパ』など

JR東京駅「グランスタ東京」の「イベントスペース チカキタ(chikakita)」では、期間限定ショップ「名作絵本のクッキー缶セレクション by ケーキジェーピー(Cake.jp)」を2024年5月23日(木)から7月7日(日)まで開催する。

“名作絵本のクッキー缶”が勢揃い!期間限定ショップがJR東京駅に

「名作絵本のクッキー缶セレクション by ケーキジェーピー」は、人気の絵本キャラクターがコラボレートしたオリジナルクッキー缶が集結する期間限定ショップ。『ノンタン』や『バーバパパ』『シナぷしゅ』『100万回生きたねこ』など、大人から子どもまで幅広い世代に愛されている絵本をモチーフにした、キュートでおいしいクッキー缶が揃う。

『ねないこ だれだ』や『ノンタン』『バーバパパ』などのコラボクッキー缶

たとえば、寝ない子はおばけの世界に連れて行かれてしまうという独特のストーリーとシンプルな貼り絵で人気の赤ちゃん絵本『ねないこ だれだ』のクッキー缶に注目。黒地におばけが描かれたお馴染みの表紙デザインをクッキー缶に採用した。蓋を開けると、おばけをはじめ物語に登場するモチーフがデザインされたクッキーがセットされている。

1才から楽しめる絵本シリーズ「ノンタン」もクッキー缶となってラインナップ。クッキー缶のデザインには、『ノンタンのたんじょうび』の表紙が採用されている。ノンタン型クッキーは食べるのが躊躇われるようなつぶらな瞳がキュート。ノンタン型クッキー以外にも、ハート型クッキーなどがセットされているのもポイントだ。

「『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー」にも注目。『おまえうまそうだな』は、勘違いから始まる肉食恐竜のティラノサウルスと、草食恐竜のアンキロサウルスのあかちゃんとの父と子の愛を描いた作品だ。ティラノサウルスとあかちゃんをモチーフにしたクッキーに、物語を思い出して心温まりそう。

なお「名作絵本のクッキー缶セレクション by ケーキジェーピー」は、2024年5月にJR東京駅改札内 地下1階にオープンする多目的大型イベントスペース「イベントスペース チカキタ(chikakita) 」のイベント第1弾として開催される。



【詳細】

「名作絵本のクッキー缶セレクション by ケーキジェーピー」

開催期間:2024年5月23日(木)〜7月7日(日)

場所:グランスタ東京「イベントスペース チカキタ」(JR東日本東京駅改札内 地下1階)

営業時間:10:00〜20:00

※営業時間は変更になる可能性あり。詳細はグランスタ東京HPを要確認。

アイテム例:

・ねないこ だれだクッキー 3,000円

・ノンタンたんじょうびクッキー 3,300円

・【シナぷしゅ】ぷしゅぷしゅ へんしんな〜んだ?クッキー 3,000円

・『100万回生きたねこ』とらねこと白いねこのクッキー 3,000円

・『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー 3,000円

・おばけのバーバパパクッキー 3,000円



ねないこ だれだ:© Keiko Sena 1969

ノンタン:© SACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA

シナぷしゅ:© TV TOKYO / TAKAHARU SHIMIZU / Oizumishoten

100万回:©JIROCHO, Inc. / KODANSHA

おまえうまそうだな:©宮西達也 / ポプラ社

バーバパパ:©2024 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED

外部サイト