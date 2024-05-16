明日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・７０都市の新築住宅価格動向
１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・固定資産投資
１１：００　中・不動産開発投資
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２３：００　米・景気先行指標総合指数
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：サンユ<1841>，イチケン<1847>，東北新社<2329>，大木ヘルス<3417>，相模ゴム<5194>，ＴＹＫ<5363>，アーレスティ<5852>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，うかい<7621>

出所：MINKABU PRESS