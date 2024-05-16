明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：サンユ<1841>，イチケン<1847>，東北新社<2329>，大木ヘルス<3417>，相模ゴム<5194>，ＴＹＫ<5363>，アーレスティ<5852>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，うかい<7621>



出所：MINKABU PRESS