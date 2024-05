【アップデート】5月16日 実施

イマジニアは、Nintendo Switch用ボクシングエクササイズ「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-(以下、Fit Boxing feat. 初音ミク)」において、本日5月16日にアップデートを実施した。

今回のアップデートでは、「楽曲」・「衣装」・「イラスト」が無料で実装される。有料の追加コンテンツ「追加エクササイズ BGM パック Vol.1」が5月23日に配信されることも明らかになった。

「piapro」公式コラボ採用作品実装アップデート

本作発売発表時より、クリプトン・フューチャー・メディアが運営するクリエイターの“創作の場”「piapro」にて、公式コラボとして「楽曲」・「衣装」・「イラスト」の3部門で公募を実施。多数の応募の中から採用された全14作品を反映したコンテンツが、無料アップデートにて実装された。ファンによって作られた、新たなコンテンツを楽しめる。

「ミクササイズ」楽曲:「私のアイドル」/チキンコスさん

□作品のページ

初音ミク 衣装:「目指せ!一番星スタイル」/魅又 月也さん

□作品のページ

ロード画面イラスト

※イラストについては、ゲーム内のロード画面にランダムで表示。

【Ver.1.2.0 アップデート概要】

配信日:5月16日0時

内容:「ミクササイズ」楽曲、初音ミク 衣装、ロード画面イラスト

価格:無料

アップデートを記念して「Fit Boxing feat. 初音ミク」公式Xにてキャンペーン実施

アップデートを記念して、5月16日より「Fit Boxing feat. 初音ミク」公式Xにて抽選で「Amazon ギフト券」1,000円分が当たるキャンペーンが開催されている。キャンペーン詳細についてはXにて確認してほしい。

□「Fit Boxing feat. 初音ミク」公式Xアカウントのページ

「追加エクササイズ BGM パック Vol.1」配信日決定!

ピアプロキャラクターズ楽曲を「エクササイズ」向けにインストアレンジした「追加エクササイズ BGM パック」第1弾が5月23日に発売される。価格は550円。

【「追加エクササイズ BGM パック Vol.1」概要】

配信日:5月23日0時

収録曲数:3曲

・ワールドイズマイン/ryo(supercell)

・ウミユリ海底譚/n-buna

・どりーみんチュチュ/emon(Tes.)

価格:550円

※この商品を利用するためには「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクサイズ」が必要。

Art by 岩十

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)Imagineer Co., Ltd.