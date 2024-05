スイーツファン待望！ 予約困難なカウンターデザート店が、浅草に姉妹店をオープン（東京・浅草）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、神楽坂にある予約困難なカウンターデザートの店として知られる「VERT」の姉妹店。日本茶を気軽に楽しむことができます。

VERTはなれ(東京・浅草)

2024年3月15日「VERTはなれ」が浅草にオープンしました。1号店となる完全予約制のカウンターデザート専門店「VERT」は予約困難として知られる店。ファン待望の姉妹店のオープンです。

店舗外観。グリーンの垂れ幕が目印 写真:お店から

「VERT」のオーナーパティシエ、田中俊大さんは、都内のパティスリーで修業後、食とアートを融合したアシェットデセールの店「Janice Wong(ジャニス・ウォン)」やモダンフレンチ「Jean-Georges Tokyo(ジャンジョルジュトウキョウ)」、パフェの聖地「ラトリエ ア マ ファソン」などで活躍。洗練されたスイーツで多くのスイーツファンをとりこにしてきました。

その田中さんが満を持して独立し、オープンしたのが「VERT」です。テーマにしたのは日本茶。田中さんが培ってきた洋菓子の技術で日本茶の奥深い味わいを引き出した唯一無二のデザートコースは評判となり、たちまち予約困難な人気店となります。

店の中央に大きなカウンターテーブルが置かれている 写真:お店から

日本茶をもっと気軽に、もっと身近に楽しんでもらおうとオープンしたのが「VERTはなれ」です。姉妹店オープンの場所として選んだのは、日本の古き良き伝統文化が感じられる浅草寺北側の観音裏。観光客で賑わう街を通り抜け、落ち着いた住宅街の中にグルメな店が点在するエリアです。

「五平餅」660円 写真:お店から

シンプルな外観に合わせた店名が書かれたグリーンの幕が目印。店内はコンクリート打ち放しの内装に、番傘をイメージし和紙を貼った照明や、存在感のある天然石のカウンターが置かれ、落ち着いた和モダンな雰囲気になっています。席数は6席。4席は予約席、残りの2席は終日予約なしで利用できます。

「メロゴールドとほくめいアイス」800円 写真:お店から

「VERT」がコースのみに対して「VERTはなれ」はアラカルトが中心となります。おすすめは、やはり日本全国から選りすぐった日本茶。煎茶、釜炒り茶、烏龍茶、和紅茶、ほうじ茶などさまざまな製法で作られた日本茶を楽しむことができます。

その日によって内容が変わる、季節のフルーツによるパフェ 写真:お店から

お菓子には、お茶とぴったり合う、田中さんならではのアートのようなお茶菓子がラインアップ。独自のセンスが光るパフェや、美しいビジュアルにうっとりする羊羹など「VERT」本店ではコースで提供されているスイーツをアラカルトで楽しむことができます。

サクラの花を閉じ込めた「桜とブラッドオレンジの羊羹」800円 写真:お店から

静謐な店内で、お茶を淹れる手元やスイーツを仕上げる様子を眺めながら過ごせば、日常を忘れ、心からくつろぐひとときになりそうです。

「VERTはなれ」だからこそ味わえる、新しい日本茶の魅力を体験しに、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「苺と牛蒡と玉露のパフェ」3,300円 出典:shimp75さん

『和紅茶いずみは、優しい香りの八女茶から作られた紅茶になります。

3杯程度は味を楽しめる美味しい紅茶です。



パフェは、かなりの牛蒡感。

牛蒡の泥臭さと苺の酸味、玉露の甘味と苦味が一体となった甘さもかなり控えめな食事系パフェ。

牛蒡の感じは強めですが、思ったほど違和感はなく美味しく頂けました。



珍しい組み合わせでしたが、しっかりとパフェにしあげてあるのが凄いです。

美味しく頂きました』(shimp75さん)

出典:rose124さん

『本日グランドオープンした vertはなれ に仕事前にサクッと行って参りました。お茶の香りに包まれ癒される空間で、まったりお茶を愉しませて頂き、結果お茶を2種類5杯いただきました 。

テイクアウトした桜とブラッドオレンジ の羊羹 美味し過ぎてもっと大きいの買えばよかった、、

ふらっと立ち寄れるのがいいですね』(rose124さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆VERTはなれ住所 : 東京都台東区浅草3-38-1 奥浅草ハイブリッド 1ATEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

