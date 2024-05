東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にて、アニバーサリーにぴったりのプランが新登場!

ホテル最上階にあるレストラン「鉄板焼 燔」でディナーを堪能した後、となりにあるメインバーのビューカウンターにて、誕生石カクテルとアニバーサリープレートで特別な記念日を演出できるプランです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「アニバーサリープラン」

価格:5,500円(別途 燔ディナーコース料金がかかります)

プラン名:誕生石カクテル&アニバーサリープレート付ディナープラン

※予約は2名限定です

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、特別な記念日にパートナーを喜ばせたい方へぴったりのプランが登場!

ホテル最上階で誕生石カクテルとアニバーサリープレート付きディナーを満喫できる、特別な日におすすめのプランです。

本プランでは、ホテル最上階にあるレストラン「鉄板焼 燔」でシェフが仕上げる魚介や上質な和牛を堪能し、贅沢なひとときを過ごすことができます。

その後、「鉄板焼 燔」の隣にあるメインバーに移動。

メインバーのビューカウンターでは、誕生石をイメージしたカクテルとアニバーサリープレートを楽しめます。

誕生石をイメージしたノンアルコールカクテルも用意されているので、お酒を飲まれない方でも安心して利用可能です。

さらに、バーでは、ベイエリアの夜景を眺めながら、非日常のひとときを過ごすことができます。

サプライズの事前相談にも対応可能です。

上質なアニバーサリーや特別な記念日を演出できる、ワンランク上のアニバーサリープランが登場。

東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にて販売されている「誕生石カクテル&アニバーサリープレート付きディナープラン」の紹介でした☆

