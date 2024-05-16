½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¾¾»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡×¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡×WOWOW´ë²è¤Ç²óÅú
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£µ¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö£×£Ï£×£Ï£×¡×¤Î´ë²è¡Ö£¶£°¡¡£Ó£å£ã£ï£î£ä£ó¡ÁÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë£±Ê¬´Ö¡Á¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë£±Ê¬´Ö¡¢¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤ëÆ±´ë²è¡£½ÂÌî¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤Ë¡ÖÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¡×¡¢ºòÆü¡ÊÆüÉÕÉÔÌÀ¡Ë¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ÈÆÚ½Á¡×¡¢²Æ¤ÈÅß¤Î¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤«¤Ë¤Ï¡Ö²Æ¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯Ìä¤¤¤«¤±¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¡£ºÇ¶á¸«¤¿±Ç²è¤Ï¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¡ÖÆ£°æÉ÷¤µ¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¡Ä¥´¥ë¥Õ¡©¡¡¤¢¤ó¤Þ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤¢¤Î²÷µó¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤ß¤º¤Û¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê£±£¶Æü³«Ëë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¶Ó¿¥·½¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤ÏÈª²¬Æà¼Ó¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤é¤âÅÐ¾ìÃæ¤À¡£