米AMDは5月15日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 24.5.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。「Radeon Software Adrenalin 24.5.1」公開 - 『Ghost of Tsushima: Director's Cut』でHYPR-Tune対応

発売を控える最新ゲームタイトルのほか、AMD Radeon独自のHYPR-Tuneサポートタイトルについても拡張されるドライバアップデート。新機能のハイライトとしてAI向けの最適化についても言及されており、Adobe Creative Cloud、Blender、DaVinci Resolve、Topaz Photo & Video AI等のソフトウェアでAI機能を活用できるようになっている。以下リリースノートから抜粋。○新しいゲームのサポートGhost of Tsushima DIRECTOR'S CUTSenua’s Saga: Hellblade IIF1 24○HYPR-Tune サポートの拡張Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTHorizon Forbidden West Complete EditionStarfieldThe Last of Us Part IHYPR-RXを有効にすると、Baldur's Gate 3、F1 23、Resident Evil 4などのゲームにおいて、Radeon RX 7600XT GPUのパフォーマンスが瞬時に最大136%向上する。HYPR-RXを有効にすると、Baldur's Gate 3、F1 23、Resident Evil 4などのゲームにおいて、Ryzen 8700G APUのパフォーマンスが最大86%向上する。○AMDのAIAMDソフトウェアは、主要なISVアプリケーションに含まれるAI機能を強化することができる。コンテンツ・クリエーターは、Adobe Creative Cloud、Blender、DaVinci Resolve、Topaz Photo & Video AIなど、多くのコンテンツ制作アプリケーションのAI強化機能を高速化するために、AMDソフトウェアを利用することができる。○修正された問題と改善点RDNA 3シリーズグラフィックス製品でWorld of WarcraftまたはWorld of Warcraft Classicをプレイ中に、断続的にアプリケーションのクラッシュまたはドライバのタイムアウトが発生することがある。Radeon RX 5000シリーズグラフィックス製品でOverwatch 2をプレイ中に、断続的なアプリケーションのクラッシュまたはドライバのタイムアウトが発生することがあります。パフォーマンスメトリクスオーバーレイを有効にしてalt-tabを実行した直後に、断続的にスタッターが発生する。Hitman: Contractsのプレイ中に、テクスチャがちらつくことがある。Radeon Boostを有効にしてAlan Wake 2をプレイしているときに、特定の水要素の周囲で破損が発生することがある。○既知の不具合Fallout 3およびFallout: New Vegasの起動に失敗することがある。Radeon 7000シリーズグラフィックス製品でAlien Isolationをプレイしているときに、黒色の破損が発生することがある。Radeon 7000シリーズグラフィックス製品で「ダイイングライト2 ステイヒューマン」をプレイ中に破損が発生することがある。Radeon Boostを有効にして、Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Editionをプレイしているときに破損が発生する場合がある。この問題が発生したユーザーは、一時的な回避策としてRadeon Boostを無効にすることを推奨。Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTのプレイ中に、Adrenalin Edition Record & StreamingおよびHDRが有効になっている場合、断続的にゲーム内で破損が発生する場合がある。アンチエイリアシングが有効な場合、RDNA 3シリーズグラフィックス製品で「Max Payne 1」および「Max Payne 2」の起動に失敗することがある。AMD Software: HELLDIVERS 2の再生中に、Adrenalin Editionのパフォーマンス・メトリクスが断続的に更新されないことがある。AMD Software: Adrenalin EditionのAV1コーデックを使用した録画中に、音声と映像が断続的に同期しなくなることがある。