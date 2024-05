【「5th Anniversary」ティザーイメージ】5月16日 公開

エヌ・シー・ジャパンは5月16日、Android/iOS用MMORPG「リネージュM」公式サイトにおいて、「5th Anniversary」のティザーイメージを公開した。

5周年特設サイトの公開に先駆けて、新たな期間限定育成サーバー「パンドラ」の登場予告が行なわれている。また、5月23日19時より公式番組「話せる島通信#24 5周年特別放送」が実施されることも決定した。「5th Anniversary 特設サイト」は5月22日12時にオープンする。続報をお待ちいただきたい。

「話せる島通信#24 5周年特別放送」配信決定

配信日時:5月23日 19時~

「話せる島通信#24 5周年特別放送」では、5周年を記念した大型アップデートの情報や「Re:PURPLE」の全貌をはじめとしたイベント&キャンペーン情報のほか、各種クイズ企画といった視聴者参加型コンテンツなど盛りだくさんの内容で実施される。

【【リネージュM】話せる島通信#24 5周年特別放送(5月23日(木)19:00~)】

※生放送のため、番組内容を変更する可能性もございます。

【出演者】

ちゅうにー氏(MC)

川南巌氏(運営プロデューサー)

鈴木一氏(サービスチームリーダー)

さらに、5月16日から5月23日までの間、毎日投稿される生放送までのカウントダウンポストのリポストといいねの合算数が200達成されるごとに、「アインハザードの祝福」500をプレゼント。生放送開始にあわせて、8日分まとめてゲーム内郵便で送付される。

そのほかの「2024年5月16日更新」情報

パンドラの宝物庫

【開催期間】

5月16日(木) 定期メンテナンス後 ~ 5月22日(水) 定期メンテナンス前まで

期間中、レベル70以上のキャラクターが1日最大5分入場可能なイベントダンジョン「パンドラの宝物庫」が登場する。

ダンジョン内では、複数出現している宝箱1つを選択して開けることが可能。宝箱からは、「上級変身ガチャ券(イベント)」、「上級祝福の粉」、「ドラゴンのダイヤモンド(イベント)」等、それぞれ定められた確率に基づいた報酬を獲得することができる。

また、毎日1回配信されるイベント限定クエストを達成すると、「ドラゴンのダイヤモンドの欠片(製作)」1個が手に入る。

さらに、イベント期間中は「パンドラの宝物庫」に再入場可能となるアイテム「パンドラの宝の地図(イベント)」が製作可能となり、使用することで再度宝箱からアイテムを獲得できる。

ワールドボス報酬5倍

【開催期間】

5月16日(木) 定期メンテナンス後 ~ 5月22日(水) 定期メンテナンス前まで

期間中、ワールドボス討伐に参加したプレーヤーが獲得できる「ワールドボス箱」、「マジックドール製作コイン」、ボス撃破時の経験値獲得数が全て5倍になる。

このほかにも、5周年プロジェクト事前キャンペーン第2弾「Re:PURPLEの秘宝を探せ」や、「ララの神秘の箱」、「メイアの輝く補給箱」の登場などさまざまなアップデートが行なわれている。

