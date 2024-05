MONSTA Xのラッパー兼ボーカリストのI.Mが、ワールドツアー東京公演<I.M(MONSTA X) presents Off The Beat World Tour 2024 Tokyo>を9月22日にSpotify O-EASTで開催することを発表した。ワールドツアーはソウルで開幕し、アジアは9月より台北、東京、バンコク、マカオの4都市で開催。東京公演のチケットは、5月22日10時より最速先行受付がスタートする。チケットの申込み・詳細はローソンチケット受付サイト、来日公演サイトにて。

<I.M (MONSTA X) presents Off The Beat World Tour 2024 Tokyo>



【日程】2024年9月22日(日)【会場】東京・Spotify O-EAST【開場/開演】16:45/17:30【チケット料金】スタンディング 9,900円(税込)VIPスタンディング Off The Beat VIP Experience 16,900円(税込)※スタンディングチケット1枚(整理番号あり)、リハーサル観覧、優先入場(スタンディングより先に入場番号呼び出し)、公演後お見送り会付き、限定コレクティブルカードセット※未就学児入場不可※入場時別途600円必要【チケット販売】■最速先行 ARTIST PRE-SALE with code: TOUR受付URL:https://l-tike.com/st1/sptk-immonstax受付期間:5/22(水)10:00〜5/23(木)12:00■ローソンチケット先着先行受付URL:https://l-tike.com/im-monstax/受付期間:5/24(金)20:00〜8/22(木)22:00■一般発売受付URL:https://l-tike.com/im-monstax/8/24(土)10:00〜【公演に関するお問い合わせ】@-Information https://supportform.jp/a-information【来日公演サイト】https://aegx.jp/schedule/09/2024/1227/Presented by AEG Presents Asia / AEGX主催:エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ協力:ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル