MONSTA XのI.M、ワールドツアー東京公演開催決定
MONSTA Xのラッパー兼ボーカリストのI.Mが、ワールドツアー東京公演＜I.M(MONSTA X) presents Off The Beat World Tour 2024 Tokyo＞を9月22日にSpotify O-EASTで開催することを発表した。
ワールドツアーはソウルで開幕し、アジアは9月より台北、東京、バンコク、マカオの4都市で開催。東京公演のチケットは、5月22日10時より最速先行受付がスタートする。チケットの申込み・詳細はローソンチケット受付サイト、来日公演サイトにて。
＜I.M (MONSTA X) presents Off The Beat World Tour 2024 Tokyo＞
【会場】東京・Spotify O-EAST
【開場/開演】16:45/17:30
【チケット料金】スタンディング 9,900円(税込)
VIPスタンディング Off The Beat VIP Experience 16,900円(税込)
※スタンディングチケット1枚(整理番号あり)、リハーサル観覧、優先入場(スタンディングより先に入場番号呼び出し)、公演後お見送り会付き、限定コレクティブルカードセット
※未就学児入場不可
※入場時別途600円必要
【チケット販売】
■最速先行 ARTIST PRE-SALE with code: TOUR
受付URL：https://l-tike.com/st1/sptk-immonstax
受付期間：5/22(水)10:00〜5/23(木)12:00
■ローソンチケット先着先行
受付URL：https://l-tike.com/im-monstax/
受付期間：5/24(金)20:00〜8/22(木)22:00
■一般発売
受付URL：https://l-tike.com/im-monstax/
8/24(土)10:00〜
【公演に関するお問い合わせ】
@-Information https://supportform.jp/a-information
【来日公演サイト】
https://aegx.jp/schedule/09/2024/1227/
Presented by AEG Presents Asia / AEGX
主催：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ
協力：ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
＜I.M (MONSTA X) presents Off The Beat World Tour 2024＞
5/25-26 ソウル
■ヨーロッパ
7/26 ロンドン（イギリス）
7/28 パリ（フランス）
8/1 ケルン（ドイツ）
8/3 ベルリン（ドイツ）
■アメリカ・カナダ
8/8 ボストン
8/10 ニューヨーク
8/15 トロント
8/17 シカゴ
8/23 テキサス州ヒューストン
8/25 テキサス州ダラス
8/27 バンクーバー
8/29 サンフランシスコ
8/31 ロサンゼルス
■アジア
9/19 台北（台湾）
9/22 東京（日本）
9/24 バンコク（タイ）
9/29 マカオ（香港）
関連リンク◆I.M 日本オフィシャルサイト