【オークス】桜花賞馬ステレンボッシュは４枠７番 武豊騎手騎乗のスウィープフィートは７枠１３番 枠順決定
第８５回オークス・Ｇ１（５月１９日、東京競馬場・芝２４００メートル）の出走馬１８頭の枠順が１６日、決まった。桜花賞馬ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は４枠７番に入った。
武豊騎手とのコンビで挑むスウィープフィート（牝３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は７枠１３番。桜花賞３着のライトバック（牝３歳、栗東・茶木大樹厩舎、父キズナ）は７枠１４番となった。
枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
◆第８５回オークス・Ｇ１（５月１９日、東京競馬場・芝２４００メートル）
（１）ミアネーロ 津村明秀 ５５
（２）クイーンズウォーク 川田将雅 ５５
（３）エセルフリーダ 武藤雅 ５５
（４）パレハ 田辺裕信 ５５
（５）コガネノソラ 石川裕紀人 ５５
（６）サンセットビュー 三浦皇成 ５５
（７）ステレンボッシュ 戸崎圭太 ５５
（８）ホーエリート 原優介 ５５
（９）ラヴァンダ 岩田望来 ５５
（１０）アドマイヤベル 横山武史 ５５
（１１）ヴィントシュティレ 北村宏司 ５５
（１２）チェルヴィニア クリストフ・ルメール ５５
（１３）スウィープフィート 武豊 ５５
（１４）ライトバック 坂井瑠星 ５５
（１５）サフィラ 松山弘平 ５５
（１６）ショウナンマヌエラ 岩田康誠 ５５
（１７）タガノエルピーダ ミルコ・デムーロ ５５
（１８）ランスオブクイーン 横山和生 ５５