ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」から、大人気TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』とコラボレーションしたオリジナルケーキ缶が登場!

ギア5の「ルフィ」や「ヤマト」「サボ」「ビビ」「ロー」「シャンクス」「カタクリ」「ロブ・ルッチ」など全32人のキャラクターが登場するほか、10種類のフレーバーが展開されています。

Cake.jp TVアニメ『ONE PIECE』コラボ

発売日:2024年5月16日(木)

種類:32種

フレーバー:

カシス味(ルフィ ギア5、マルコ、レイリー、クロコダイル、イッショウ)ブルーベリー味(ヤマト、ガープ、スモーカー、ルッチ)ブドウ味(ビビ、サボ、キラー、バギー)ラズベリー味(レベッカ、ハンコック、ドフラミンゴ、たしぎ)オレンジ味(キャロット、ロー、ベポ)イチゴ味(シャンクス、キッド、ミホーク、ペローナ、サカズキ)チョコパフェ味(ティーチ、カイドウ、モリア)黒ゴマミルクムース味(カタクリ、コラソン)ピスタチオ味(アラマキ)トライフル味(麦わらの一味 エッグヘッド編)

販売店舗:Cake.jp(ケーキジェーピー)

「Cake.jp(ケーキジェーピー)」から、大人気TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』とコラボレーションしたオリジナルケーキ缶が登場!

これまで発売していたキャラクターに加え、「ルフィギア5」「ビビ」「サボ」「キャロット」「コラソン」「サカズキ」「アラマキ」「ロブ・ルッチ」などを加えた全32種類が販売されます。

好きなキャラクターラベルのケーキ缶を集めて並べるのもおすすめです。

さらに、麦わらの一味のエッグヘッド編キーヴィジュアルがステッカーになったケーキ缶も同時に発売されます。

『ONE PIECE』ルフィ ギア5 ケーキ缶

価格:1,000円(税込)※送料別

サイズ:250ml

フレーバー:カシス味

カシスの酸味と、華やかな香りが特徴です。

滑らかな口当たりのクリームとクランチーな食感のパーツクラッカンがたっぷりと詰まっています。

甘すぎない上品な味のスイーツです。

カシス味は、「ルフィ ギア5」「マルコ」「レイリー」「クロコダイル」「イッショウ」のパッケージが展開されています。

『ONE PIECE』ロー ケーキ缶

価格:1,000円(税込)

サイズ:250ml

フレーバー:オレンジ味

上品な甘さのオレンジクリームとオレンジソースが使われたケーキ缶。

さわやかなオレンジの香りが、口いっぱいに広がります。

オレンジ味には「キャロット」「ロー」「ベポ」のパッケージが展開されています。

『ONE PIECE』サカズキ ケーキ缶

価格:1,000円(税込)

サイズ:250ml

フレーバー:イチゴ味

いちごが香るクリームの上品な甘さと口溶けの良さがいちごソースが使われたケーキ缶。

甘酸っぱいいちごの香りを味わえる、いちご好きにはたまらないケーキ缶です。

イチゴ味は、「シャンクス」「キッド」「ミホーク」「ペローナ」「サカズキ」のパッケージが展開されています☆

『ONE PIECE』麦わらの一味 エッグヘッド編 ケーキ缶

価格:1,000円(税込)

サイズ:250ml

フレーバー:トライフル味

「麦わらの一味」のケーキ缶は、唯一のトライフル味です。

ダイス型のふわふわのスポンジと、4種類のフルーツが使われています。

練乳がかけられているので、ミルキーな味わいを楽しめる一品です。

大人気TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』のキャラクターたちをデザインした全32種類のケーキ缶。

Cake.jpのTVアニメ『ONE PIECE』コラボケーキ缶は、2024年5月16日(木)より販売中です☆

※価格は送料別です

