オリックスは16日、森友哉選手プロデュースによる動物保護団体の支援を目的としたオリジナルチャリティーグッズを販売すると発表した。こどもの頃から大の愛犬家である森は、ペットの飼育放棄が社会問題化していることに心を痛め、2022年から毎年、自身がデザインを監修したチャリティーグッズをプロデュースし、動物保護団体を支援する活動を行ってきた。森は今年もこの社会貢献活動を行う。チャリティーグッズの売上金は、諸経費を除き、森の意向のもと動物保護団体に寄附する。

▼ 森友哉コメント「幸せに暮らす犬が一匹でも増えるように、今年もチャリティーグッズ企画を実施することにしました。大好きな犬たちに囲まれたシルエットのデザインに仕上がってとても気に入っています。今年はキッズサイズのTシャツもご用意しました。親子やきょうだい、カップルで着ていただいて、みんなで応援してくれると嬉しいです。いつも癒しや楽しみをくれる犬や動物たちの力になりたいので、皆さんのご賛同とご協力をよろしくお願いします!」▼チャリティーグッズ ラインナップ】(価格は税込み)・森友哉選手 One TeaM Project チャリティーT シャツ 4,950円(ホワイト/ブラック/ネイビー)・森友哉選手 One TeaM Project チャリティージュニア T シャツ 4,400円(ホワイト/ブラック/ネイビー)<140/150>・森友哉選手 One TeaM Project チャリティー長袖 T シャツ 5,940円(ホワイト/ブラック/ネイビー)・森友哉選手 One TeaM Project チャリティースウェットパーカー 12,100円(グレー/ブラック)・森友哉選手 One TeaM Project チャリティートートバッグ 4,950円(ナチュラル×カモ/ナチュラル×ダークグリーン)・森友哉選手 One TeaM Project チャリティーミニトートバッグ 3,960円(ナチュラル×カモ/ナチュラル×ダークグリーン)・森友哉選手 One TeaM Project チャリティーフェイスタオル 3,300円(ホワイト/ブラック/ネイビー)【受注期間・場所】<球団公式オンラインショップ> 5月21日(火)11:00〜5月27日(月)22:00【お届け】7月下旬より順次発送予定※詳細は球団公式HPにて