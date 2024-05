サンリオピューロランドでは、2024年6月7日(金)から、約6年ぶりとなる七夕イベント「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわまつり)」を開催!

2024年の七夕は、みんなの「かわいい」が集まった、ふわふわでピンクなイベント。

織姫と彦星をイメージしたコスチュームの「キキ&ララ」が登場するほか、七夕期間限定のイルミネーションショー「Mignon イルミネーション」など様々なイベントが開催されます。

サンリオピューロランド「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわまつり)」

開催期間:2024年6月7日(金)〜7月9日(火)

サンリオピューロランドでは、約6年ぶりとなる七夕イベント「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわまつり)」を開催。

2024年の七夕は、みんなの「かわいい」が集まった、ふわふわでピンクなイベントです。

フランス語でかわいいを意味する「Mignon」のタイトルの通り、「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」や「マイメロディ」「シナモロール」をはじめ、「こぎみゅん」や「ウィッシュミーメル」「まるもふびより」など”かわいくてふわふわ”なキャラクターたちが活躍します。

同デザインを使用したクリアファイルや缶バッジ、ステッカーなどのグッズも必見です。

また、イベントでは双子のきょうだい星である「キキ&ララ」が、織姫と彦星をイメージしたコスチュームでグリーティングアトラクション「キャラグリレジデンス」に初登場。

そのほか、きらめく光と音楽に乗せて贈る七夕期間限定のイルミネーションショー「Mignon イルミネーション」を開催するほか、アトラクション「Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ」の特別デコレーションも実施決定。

さらにビジュアルに描かれた”かわいくてふわふわ”なキャラクターをモチーフにしたロールケーキやクレープなどのスイーツメニュー全4品が登場するほか、エントランスホールには夢や願いごとを短冊に書いて飾れるウィッシングスポットも登場!

人気のインスタントカメラ「チェキ」を短冊に見立てて館内での撮影を楽しめる、初の企画も実施されます。

屋内型施設なので、浴衣での来場も楽しめる、かわいいが集まった七夕イベントです。

イルミネーションショー「Mignon イルミネーション」上演

上演場所:1F ピューロビレッジ

上演時間:約5分間

「キキ&ララ」がお届けするイルミネーションショーを上演。

ふたりのナレーションにあわせ、満天の星をイメージしてピューロビレッジ全体がキラキラと輝く様子や、時折あらわれる流れ星の演出など、屋内型施設ならではの星空を楽しめます。

キキ&ララが織姫と彦星をイメージしたコスチュームで「キャラグリレジデンス」に登場

実施期間:2024年6月7日(金)〜7月7日(日)

開催場所:1F キャラグリレジデンス

「キャラグリレジデンス」はキャラクターたちの暮らす高級マンションをイメージしたグリーティングアトラクション。

テーマに分かれた5部屋があり、それぞれのお部屋で、キャラクターとの写真撮影等を楽しめます。

イベント期間中は、「キキ&ララ」が織姫と彦星をイメージしたコスチュームで登場。

6月7日(金)〜6月29日(土)までは「キキ」と「ララ」がそれぞれ登場、6月30日(日)〜7月7日(日)は「キキ&ララ」がそろって登場予定です。

※登場スケジュールは事前にホームページで発表

アトラクション「Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ」特別デコレーション

開催場所:2F Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ

期間中、アトラクション「Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ」に特別デコレーションが施されます。

夕暮れ時をイメージし、いつもより少し薄暗くなったアトラクション内に輝くのは、ビジュアルに描かれているランタンをイメージしたデコレーション。

ほかにも、キラキラと光るイルミネーションやピンク色の竹も加わります。

フォトスポットとしても人気の同アトラクションがよりフォトジェニックになり、七夕の時期だけの写真撮影を満喫できます☆

夢や願いごとを短冊に書いて飾れるウィッシングスポット

場所:3F エントランスホール

3Fエントランスホールには、夢や願いごとを短冊に書いて飾れるウィッシングスポットが登場します。

特別な願いごとを書きたい場合には、スペシャルな短冊がおすすめです。

期間限定グッズの「ハート型短冊付きクリアファイル」に入っているのは、バラやリボンが描かれたガーリーな短冊。

購入者には、ビジュアルに描かれたキャラクターたちがピューロランド館内で過ごす様子を撮影した「チェキ」がランダムで1枚もらえる特典も付いています。

ほかにも、特別企画としてレンタルした「チェキ」で撮影した写真に願いごとを書いてウィッシングスポットに飾ることも可能です。

ウィッシングスポットには、「チェキ」に書かれたキャラクターの願い事も飾ってあるので探して楽しむこともできます!

INSTAX“チェキ”レンタルブース

期間:2024年7月5日(金)〜7日(日)

場所:4F サンリオレインボーワールドレストラン入口横

3日間限定で、「チェキ」のレンタルブースがピューロランド4Fにオープンします。

館内で撮影を楽しめるのはもちろん、撮影した「チェキ」に願いごとを書いて特別な短冊として、ウィッシングスポットに飾ることも可能です。

※INSTAXおよびチェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

期間限定フードメニュー

七夕の時期だけの”かわいくてふわふわ”なキャラクターたちのメニューが全4品登場。

「キキ&ララ」や「マイメロディ」「ウィッシュミーメル」たちをイメージしたメニューで、かわいいイベントの世界観を満喫できます。

※価格はすべて税込です

※販売レストランはホームページで確認ください

期間限定グッズ

「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」や「マイメロディ」「シナモロール」をはじめ、「こぎみゅん」や「ウィッシュミーメル」「まるもふびより」など”かわいくてふわふわ”なキャラクターたちを描いたビジュアルを使ったグッズが登場します。

「ハート型短冊付きクリアファイル」には、キャラクターのランダムチェキが1枚付きます。

アクリルキーホルダーやステッカー、カンバッジセットなど、イベントのビジュアルを使ったかわいいグッズが目白押しです。

リトルツインスターズやこぎみゅんなど”ふわふわ”なキャラクターが集まった、約6年ぶりに開催される七夕イベント。

サンリオピューロランドの「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわまつり)」は、2024年6月7日(金)より開催です。

