自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年5月3日(金)から5月9日(木)までの一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果をぜひ楽しみにしてもらいたい。ゴールデンウィーク前半戦は人混みを避けて自宅で映画鑑賞を楽しむ人が多かったのかジブリ作品の需要が急増、映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』も引き続き好調と、いつもと違う動きがあった先週のランキング。4連休となったゴールデンウィーク後半戦で順位はどのように変化していったのか!

1

2

次へ

それではベスト20位から11位までのランキングをお届け!【11位(→)】ハウルの動く城【12位(↑)】魔女の宅急便【13位(↑)】天空の城ラピュタ【14位(↑)】転生したらスライムだった件 コリウスの夢【15位(→)】シン・ウルトラマン【16位(↓)】仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦【17位(↓)】しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜【18位(↑)】天地無用!GXP パラダイス始動編【19位(↑)】ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE【20位(↓)】ダンジョン飯今週のトピックはやはり先週7位から17位まで一気にランクを落とした『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜』だろう。シリーズ初の3DCG作品として話題を呼びランキング上位常連となっていたものの、レンタル開始より2ヶ月が経過したこともあり、順位を維持することが難しくなったようだ。反対にランク外から順位を上げてきたのは、2013年に劇場公開された『ルパン三世』と『名探偵コナン』のクロスオーバー作品となる『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』。人気キャラクターであるルパン三世をコナンが本格的に共演を果たした初の作品としても知られる今作だが、3月31日にBS12(トゥエルビ)の「日曜アニメ劇場」でこの前日譚となるテレビスペシャル『ルパン三世VS名探偵コナン』が放送され話題となっていた。サブスクでも現在ほとんどのプラットフォームで配信が行われておらず、連休中にTSUTAYA「DISCAS」のレンタルを利用したファンが多かったためにランキングが急上昇した可能性も。19位にはハーレム系アニメの金字塔『天地無用!』シリーズの30周年記念作品として全6巻のOVAとして制作された『天地無用!GXP パラダイス始動編』がランクイン。『天地無用!魎皇鬼』の第四期と第伍期を繋ぐストーリーとなっており、『天地無用! GXP』や『パラダイスウォー』の世界観とも連なる新たな物語が展開されていく。TSUTAYA「DISCAS」では4月26日よりレンタルがスタート。歴史を重ね複雑な世界設定となったシリーズの全体像を把握するためには必須の作品ということもあって、予習復習を兼ねてレンタルするファンも多いようす。前回の20位圏外からさらに順位を上げてきており、今後の動きには注目していきたいところだ。続いてトップ10を発表!『コンシェルジェさん』のレンタルスタートでトップの順位も揺れ動くことになったトップ10ランキング。トップ3から陥落した『ONE PIECE FILM RED』の復活はあるのか。連休中に強さを見せるジブリ作品は何作がランクインしたのか。そして新たな順位の動きがあったのか。ランキングの4位から10位までをチェックしていきたい!【4位(↓)】劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』【5位(↓)】ONE PIECE FILM RED【6位(→)】すずめの戸締まり【7位(↑)】もののけ姫