【「Aeruta(アルタ)」早期アクセス版】5月16日 配信価格:1,400円

グラビティゲームアライズは、Windows用ダンジョン探索×パン屋経営ハイブリッドアクションRPG「Aeruta(アルタ)」早期アクセス版の配信を、Steamにて本日5月16日に開始した。価格は1,400円。リリース記念セールが実施されており、5月23日までは10%オフの1,260円で購入可能となっている。

本作は、ダンジョンを冒険するアクションパートと、パン屋の経営シミュレーションパートという2つのゲーム要素を併せ持ったハイブリッドアクションRPG。プレーヤーはキツネ耳の少女「チャヤ」を操作し、パン屋で働きながら勇者を目指していく。

ゲーム概要

【【Aeruta(アルタ)】最新トレーラー映像】【あらすじ】

今から遠い昔、世界は災厄に包まれていました。

闇が全てを覆い尽くそうとしたとき、「アルタクリスタル」を持った「勇者」たちが立ち上がり、世界に平和をもたらしました。

そして時は流れ、現在――……。

勇者たちが照らした光はいまなお世界を明るく照らし続け、その光に憧れた多くの若者が「勇者」を夢見るようになったのでした。

【ストーリー】

キツネ耳のチャヤは幼い頃からの夢である「勇者」を目指し、冒険者ギルドのミッションに励んでいました。

ミッションの途中、チャヤはひょんなことからパン屋のオーブンを壊してしまい、お店で働くことになります。

ある日、パン屋での仕事の傍ら、ミッションを進めていると「アルタクリスタル」のかけらを発見します。

しかし、それは大きな波乱の幕開けでもあったのでした……。

キャラクター紹介

ゲームシステム

ダンジョン探索(アクションパート)

アクションパートでは島中を駆け巡り、キツネ耳の少女「チャヤ」を操作して冒険を繰り広げる。かわいい見た目の一方で、厄介な攻撃を繰り出してくるモンスターたちを倒して食材を集めていく。

パン屋経営(シミュレーションパート)

アクションパートで集めた食材を使ってパンを販売する。焼き上げたパンを素早く品出しして、会計をスムーズに済ませることが重要。お客さんが落としてしまったゴミは速やかに掃除して店内を清潔に保とう。

早期アクセス版について

早期アクセス版では、物語の舞台となる3つの島のうち、最初の島に挑戦することができる。かわいい見た目によらず強力なモンスターたちを倒して食材を集め、パン屋で個性豊かなパンを販売しよう。ストーリーを進めると、チャヤの冒険をサポートしてくれる様々な仲間たちと出会う。彼らの力を借りることで、冒険をさらに充実させることができる。

ライブ配信・動画投稿者向けに配信テンプレートや素材を公開!

本作の配信を検討している配信者・動画投稿者向けに、配信用のテンプレートやイラスト素材が公開された。本作は誰でも自由に配信・動画投稿可能で、視聴者やフォロワーと一緒に本作を楽しめる。

【グラビティゲームアライズより注意事項】

本素材の利用に際して、弊社配信ガイドラインで規定している「禁止事項」に該当する利用方法は禁止となりますので、必ずご確認いただいた上で、適切な利用をお願い申し上げます。

□「配信用テンプレート・イラスト素材」のダウンロードページ(Google Drive)

□「グラビティゲームアライズ 配信ガイドライン」のページ

