5月17日15時より、YOSHIKIが都内某所で記者会見を行うことを発表した。

この会見の様子は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて、PART1として生中継される。

同日20時からはPART2として、番組放送300回を記念したスペシャル番組『YOSHIKI CHANNEL』300回記念〜総集編スペシャル〜』が生放送。2015年から開始した番組の年表と共に、過去のVTRでYOSHIKIのこれまでを振り返る。

さらに放送300回を記念して、番組で今後実施してみたいチャレンジ企画をYOSHIKIに提案するプレゼン大会を開催する。こちらには原口あきまさ、NoGoD 団長、みなみかわ、あみか（TikTokフォロワー120万人）、チャンス大城など個性的なプレゼンターたちが登場する予定だ。


『YOSHIKI CHANNEL』

5/17 YOSHIKI都内某所にて記者会見生中継
『YOSHIKI CHANNEL』300回記念 〜総集編スペシャル〜 生放送も

YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 PART1: https://youtube.com/live/yjOg7j1B690
PART2: https://youtube.com/live/IvOSV-wtV7s  

・英語同時通訳放送
PART1: https://youtube.com/live/wFLvDqPot8o
PART2: https://youtube.com/live/S6dotbB5VyE

・ニコニコチャンネル（日本） https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2196162

関連リンク

◆YOSHIKI オフィシャルサイト
◆YOSHIKI YouTubeチャンネル
◆YOSHIKI オフィシャルInstagram