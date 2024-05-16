『YOSHIKI CHANNEL』記者会見＆300回記念〜総集編スペシャル〜生放送
5月17日15時より、YOSHIKIが都内某所で記者会見を行うことを発表した。
この会見の様子は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて、PART1として生中継される。
同日20時からはPART2として、番組放送300回を記念したスペシャル番組『YOSHIKI CHANNEL』300回記念〜総集編スペシャル〜』が生放送。2015年から開始した番組の年表と共に、過去のVTRでYOSHIKIのこれまでを振り返る。
『YOSHIKI CHANNEL』
『YOSHIKI CHANNEL』300回記念 〜総集編スペシャル〜 生放送も
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 PART1: https://youtube.com/live/yjOg7j1B690
PART2: https://youtube.com/live/IvOSV-wtV7s
・英語同時通訳放送
PART1: https://youtube.com/live/wFLvDqPot8o
PART2: https://youtube.com/live/S6dotbB5VyE
・ニコニコチャンネル（日本） https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2196162
関連リンク
◆YOSHIKI YouTubeチャンネル
◆YOSHIKI オフィシャルInstagram