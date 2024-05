ÉñÂæ¤Ï°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤ÎÆüËÜ¡ª ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥¢¥µ¥·¥ó ¥¯¥ê¡¼¥É ¥·¥ã¥É¥¦¥º¡×11·î15ÆüÈ¯Çä·èÄê︕

ユービーアイソフトは、「アサシン クリード」シリーズの最新作「アサシン クリード シャドウズ」を2024年11月15日に発売することを発表した。

本作はUbisoft+、PlayStation5、Xbox Series X|S、Appleシリコンを搭載したMac (Mac App Store)(※1)、Windows PC(Ubisoft Store / Epic Games Store)向けに発売される。Ubisoft+加入者およびゴールドエディション、アルティメットエディション、コレクターズエディション購入者は、発売3日前の11月12日より開始されるアーリーアクセスにて本作をひと足早くプレイすることができる。

「アサシン クリード オデッセイ」を手掛けたUbisoft Québec(※2)が開発を主導する「アサシン クリード シャドウズ」の舞台は16世紀、安土桃山時代の日本。天下統一に向けて戦乱の道を突き進む時代において、新たな勢力の出現や、陰謀をめぐらす異国人たちの存在が、この地を脅かす。

本作では、伊賀出身の忍かつアサシンである奈緒江、そして史実に語り継がれている屈強な侍の弥助として、互いに交差するストーリーを辿ることになる。それぞれの物語を通じて歴史上の重要人物と邂逅し、日本の新たな時代を切り開く2人と運命を共にしよう。

奈緒江と弥助には、固有のクエスト、スキル、武器、ステータスが用意されており、それぞれ異なるプレイスタイルが楽しめる。奈緒江のステルス、弥助の戦闘能力を使い分け、目標を達成するさまざまな方法を模索しよう。奈緒江は光や影、音、環境の変化を利用することで敵の目を欺いて隠密活動をすることができる。また、弥助は敵に囲まれたとしても容赦ない攻撃を繰り出して対峙することが可能だ。

「アサシン クリード シャドウズ」では、天候や季節によって風景が変化する、広大なオープンワールドを探索することができる。壮大な城下町 や活気あふれる港、平穏な神社、のどかな風景まで、安土桃山時代の日本を、最新のAnvil エンジンと新世代コンソール機のパワ ーを駆使して生き生きと描かれている。

この不安定な時代において、情報は重要な役割をはたすことになる。刷新された探索システムの下、プレイヤーは密偵の情報網を構築し、新たなエリアの探索やターゲットの追跡を行う。また高度な専門スキルやアビリティをもった味方を集め、クエストに協力してもらうことも可能だ。さらに建設物やレイアウト、装飾品をカスタマイズして自分だけの隠れ家をつくろう。隠れ家では新たに加わった味方の訓練も可能だ。

「アサシン クリード シャドウズ」は、9,790 円 (税込)(※3)にて販売予定。早期購入特典としてボーナスクエスト「三年の恩」を楽しむことができる。

またゴールドエディション、アルティメットエディション、コレクターズエディションには以下の内容が収録されている。

• ゴールドエディション

ゲーム本編、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパス(追加拡張コンテンツx2、追加エリア、キャラクター、ミッション)

• アルティメットエディション

ゲーム本編、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパス、アルティメットパック(「赫龍 キャラクターパック」奈緒江/弥助の衣装と武具、騎乗動物、「赫龍 隠れ家パック」装飾品、スキルポイントx5、「赫龍」フォトフィルター)

• コレクターズエディション

ゲーム本編(パッケージ版)、最大発売3 日前のアーリーアクセス、シーズンパス+アルティメットパック プロダクトコード、専用スチールブックケース、奈緒江の刀の鍔(実物大)、ワールドマップ、奈緒江と弥助のフィギュア(40僉法 コレクターズアートブック(全84ページ)、信条の掛け軸(80x30僉法∨漏┐離螢肇哀薀x2(19x13.5僉

【日本語吹替版】「アサシン クリード シャドウズ」公式シネマティックワールドプレミアトレーラー

(※1)スタンダードエディション

(※2)その他のスタジオ︓Ubisoft Belgrade、Ubisoft Bordeaux、Ubisoft Bucharest、Ubisoft Chengdu、Ubisoft Kyiv、Ubisoft Manila、Ubisoft Montpellier、Ubisoft Montreal、Ubisoft Odesa、Ubisoft Osaka、Ubisoft Pune、Ubisoft Shanghai、Ubisoft Singapore、Ubisoft Sofia、Ubisoft ジャパン

(※3)スタンダードエディション価格(Xbox Series X | S は9,800 円(税込))

【タイトル情報】

■「アサシンクリードシャドウズスタンダードエディション」

発売日:2024年11月15日

プラットフォーム:PlayStation5※パッケージ版/デジタル版

XboxSeriesX|S、WindowsPC(EpicGamesStore/UbisoftStore)、Mac(MacAppStore)

※デジタル版のみ

価格:PlayStation5、WindowsPC、Mac:9,790円(税込)

XboxSeriesX|S:9,800円(税込)

プレイ人数:1名

ジャンル:アクションアドベンチャー

収録内容:ゲーム本編

CERO:審査予定

■「アサシンクリードシャドウズゴールドエディション」

発売日:2024年11月12日

プラットフォーム:PlayStation5※パッケージ版/デジタル版

XboxSeriesX|S、WindowsPC(EpicGamesStore/UbisoftStore)※デジタル版のみ

価格:15,400円(税込)

プレイ人数:1名

ジャンル:アクションアドベンチャー

収録内容:ゲーム本編、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパス

CERO:審査予定

■「アサシンクリードシャドウズアルティメットエディション」

発売日:2024年11月12日

プラットフォーム:PlayStation5、XboxSeriesX|S、WindowsPC(EpicGamesStore/UbisoftStore)

※デジタル版のみ

価格:PlayStation5、WindowsPC:18,150円(税込)

XboxSeriesX|S:18,100円(税込)

プレイ人数:1名

ジャンル:アクションアドベンチャー

収録内容:ゲーム本編、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパス、アルティメットパック

CERO:審査予定

■「アサシンクリードシャドウズコレクターズエディション」

発売日:2024年11月12日

プラットフォーム:PlayStation5※パッケージ版のみ

価格:34,980円(税込)

プレイ人数:1名

ジャンル:アクションアドベンチャー

収録内容:ゲーム本編(「アサシンクリードシャドウズ」パッケージ版)、発売日より最大3日間のアーリーアクセス、デジタルコンテンツシーズンパス+アルティメットパックプロダクトコード、専用スチールブックケース、奈緒江の刀の鍔(実物大)、ワールドマップ、奈緒江と弥助のフィギュア(40僉法▲灰譽ターズアートブック(全84ページ)、信条の掛け軸(80x30僉法∨漏┐離螢肇哀薀x2(19x13.5僉

CERO:審査予定



